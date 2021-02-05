責怪北京也批蔡政府　陳以信：蓋亞那案說明「兩岸不穩外交不行」

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部昨日宣布與蓋亞那已簽署協議，在該國設立台灣辦公室，不過此舉引發中國不滿，於是蓋亞那撤回協議，並強調遵守「一個中國」政策。對此，國民黨立委陳以信不僅責怪北京在國際上不給台灣絲毫生路，也批蔡政府玩大內宣自嗨，結果變成飲鴆止渴。

「我國在南美蓋亞那設處生變，這事令人遺憾。」陳以信5日下午在臉書寫道，首先當然要怪北京，連無涉邦交關係的實質關係都要阻攔，國際上不給台灣絲毫生路，這種手段只會強化惡性循環，兩岸關係伊於胡底。

陳以信表示，其次也要怪蔡政府，建立對外實質關係是好事，但要搞成外交突破大內宣就會壞事，蔡政府邦交國守不住舊的、拿不下新的，就拿對外設處來充數，玩大內宣自嗨，結果變成飲鴆止渴，最後會把國家尊嚴玩光光。

陳以信認為，蓋亞那的案例再次說明，「兩岸不穩外交不行」，這是台灣經營對外關係的殘酷現實。總統蔡英文當年拚命批評馬政府「外交休兵」，但此政策終究為台灣守住22個邦交國，還成功加入WHA與ICAO兩個國際組織。

然而，蔡政府上台後，斷絕兩岸關係，4年半下來丟掉7個邦交國，退出2個國際組織，加上這次蓋亞那設處遭撤，蔡英文對外關係上連丟十分。

陳以信表示，蔡英文個人政策失敗是一回事，但中華民國的國際人格深受打擊，台灣的整體利益蒙受損失，這些都是蔡英文對不起全體國人的地方。