王定宇指大陸「說的好聽做的難看」　遺憾蓋亞那台灣辦公室生變

南美洲國家蓋亞那在雙方同意對外發布設處協定後,因中國大陸施壓而宣布終止協定。對此,民進黨立委王定宇表示,中國大陸竟然用新冠肺炎疫苗,以及其他不明壓力施壓蓋亞那導致生變,台灣除了遺憾之外,第一線外交人員的努力還是必須肯定。

外交部4日才宣布將在蓋亞那設置「台灣辦公室」,蓋亞那外交暨國際合作部5日卻發出聲明,強調「一個中國」政策以及和大陸邦交不變,與台灣協議因「溝通失誤(miscommunication)」而終止(terminated)。

對此,王定宇在臉書發文表示,台灣的外交艱困是常態,外交人員持續努力為國家累積外交能量也是常態,更是超越黨派的。

王定宇指出,蓋亞那從未與台灣有過外交關係,能突破設處當然是好事,能揭露設置辦公室訊息,也當然是在台、蓋雙方同意下進行,如今中國大陸竟然用新冠肺炎疫苗,以及其他不明壓力施壓蓋亞那導致生變,台灣除了遺憾之外,第一線外交人員的努力還是必須肯定。

王定宇提及,中國國家主席習近平1月底才在達沃發表「強不該欺弱(The strong should not bully the weak)」談話,現在不到半個月,中共就自己證明,習近平說的是空話,中共是「說的好聽,做的難看」。

王定宇批評,中共不僅強欺弱,更讓人匪夷所思的是,連關係到防疫生命健康的疫苗都拿來當外交武器,這不僅是強欺弱,更是「失去人性的強欺弱」。

王定宇也說,台灣國內某些人和媒體,面對台灣外交長期遭受中國大陸打壓不敢吭聲;面對台灣外交有所突破,卻是酸言酸語的見不得台灣好,更甚者還跟中共同論調,台灣民眾會看清楚,「這樣的政黨和紅媒,到底是台灣的自己人或是外人」。

