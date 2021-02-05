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王定宇指大陸「說的好聽做的難看」　遺憾蓋亞那台灣辦公室生變

▲▼中國駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來（左）與蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）。（圖／翻攝自Facebook／Hon. Hugh Todd, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation）

▲中國駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來（左）與蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）。（圖／翻攝自Facebook／Hon. Hugh Todd, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation）

記者林銘翰／台北報導

南美洲國家蓋亞那在雙方同意對外發布設處協定後，因中國大陸施壓而宣布終止協定。對此，民進黨立委王定宇表示，中國大陸竟然用新冠肺炎疫苗，以及其他不明壓力施壓蓋亞那導致生變，台灣除了遺憾之外，第一線外交人員的努力還是必須肯定。

外交部4日才宣布將在蓋亞那設置「台灣辦公室」，蓋亞那外交暨國際合作部5日卻發出聲明，強調「一個中國」政策以及和大陸邦交不變，與台灣協議因「溝通失誤（miscommunication）」而終止（terminated）。

對此，王定宇在臉書發文表示，台灣的外交艱困是常態，外交人員持續努力為國家累積外交能量也是常態，更是超越黨派的。

王定宇指出，蓋亞那從未與台灣有過外交關係，能突破設處當然是好事，能揭露設置辦公室訊息，也當然是在台、蓋雙方同意下進行，如今中國大陸竟然用新冠肺炎疫苗，以及其他不明壓力施壓蓋亞那導致生變，台灣除了遺憾之外，第一線外交人員的努力還是必須肯定。

王定宇提及，中國國家主席習近平1月底才在達沃發表「強不該欺弱（The strong should not bully the weak)」談話，現在不到半個月，中共就自己證明，習近平說的是空話，中共是「說的好聽，做的難看」。

王定宇批評，中共不僅強欺弱，更讓人匪夷所思的是，連關係到防疫生命健康的疫苗都拿來當外交武器，這不僅是強欺弱，更是「失去人性的強欺弱」。

王定宇也說，台灣國內某些人和媒體，面對台灣外交長期遭受中國大陸打壓不敢吭聲；面對台灣外交有所突破，卻是酸言酸語的見不得台灣好，更甚者還跟中共同論調，台灣民眾會看清楚，「這樣的政黨和紅媒，到底是台灣的自己人或是外人」。

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