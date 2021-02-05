拜登外交演講　陸《環時》總編解讀：與川普敵意明顯不同

▲拜登與川普對華政策不同。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登在當地時間4日，發表首份外交政策演講，強調「美國回來了」，並稱會在確保美國利益前提下，與中國加強合作。對此，過去一向熱衷評論川普的大陸鷹派官媒《環球時報》總編胡錫進解讀，拜登的說法，與川普政府宣揚敵對的言詞明顯不同，對中國來說，是有「調整中美打交道方式空間的。」

在昨日美國國務院發言人表示，仍堅持「一個中國」政策，沒有任何改變後，拜登在4日發表的外交演說中，表示美國將修復與北約盟友、日韓等國的關係，同時，在保證美國經濟利益、知識產權等受到充分保護的前提下，美國已準備好與中國加強合作。

拜登強調，「美國回來了」，他還說，美國新的外交政策就是美國的國內政策，外交政策的根本是保護美國人民的利益。

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

對此，胡錫進在社交平台發文解讀，認為拜登演說內容大致符合預期，並總結四點看法，首先拜登表達了對中國「趕超美國雄心」極重的防範，顯示來自中國挑戰的戰略焦慮已在美國滲透，難以化解；另一方面，拜登說要面對中國的經濟惡行，反制其脅迫行為、對人權和知識產權的攻擊等，這顯示川普主義已在美國對華思維打上深刻烙印。

但胡錫進話鋒一轉，提到拜登強調，要在符合美國利益時與北京共識，「這與川普政府宣揚敵對的言辭明顯不同。」且在第四點，拜登特別強調，將修復美國的同盟。

胡錫進綜合判斷，對中國來說，美國對華態度是延續的，但又是有調整中美打交道方式優先的。

另一方面，對於台灣宣布在蓋亞那共和國設辦公室後，後遭蓋亞那重申「一中政策」取消，被外界解讀是中國大陸在拜登政府上任後，「立威」的舉動，中國國際問題研究基金會研究員徐貽聰在《北京日報》撰文稱，事實證明，「一個中國」原則被廣泛承認並執行，任何舉動必將失敗告終。

他寫到，近年在美國一些政客鼓譟下，台獨勢力越顯囂張，伸手向國際社會，但此次蓋亞那在24小時給出的事例，就再度鮮明地證實了這樣的歷史事實和潮流。

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