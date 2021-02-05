　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拜登外交演講　陸《環時》總編解讀：與川普敵意明顯不同

▲▼拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲拜登與川普對華政策不同。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

美國總統拜登在當地時間4日，發表首份外交政策演講，強調「美國回來了」，並稱會在確保美國利益前提下，與中國加強合作。對此，過去一向熱衷評論川普的大陸鷹派官媒《環球時報》總編胡錫進解讀，拜登的說法，與川普政府宣揚敵對的言詞明顯不同，對中國來說，是有「調整中美打交道方式空間的。」

在昨日美國國務院發言人表示，仍堅持「一個中國」政策，沒有任何改變後，拜登在4日發表的外交演說中，表示美國將修復與北約盟友、日韓等國的關係，同時，在保證美國經濟利益、知識產權等受到充分保護的前提下，美國已準備好與中國加強合作。

拜登強調，「美國回來了」，他還說，美國新的外交政策就是美國的國內政策，外交政策的根本是保護美國人民的利益。

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

對此，胡錫進在社交平台發文解讀，認為拜登演說內容大致符合預期，並總結四點看法，首先拜登表達了對中國「趕超美國雄心」極重的防範，顯示來自中國挑戰的戰略焦慮已在美國滲透，難以化解；另一方面，拜登說要面對中國的經濟惡行，反制其脅迫行為、對人權和知識產權的攻擊等，這顯示川普主義已在美國對華思維打上深刻烙印。

但胡錫進話鋒一轉，提到拜登強調，要在符合美國利益時與北京共識，「這與川普政府宣揚敵對的言辭明顯不同。」且在第四點，拜登特別強調，將修復美國的同盟。

胡錫進綜合判斷，對中國來說，美國對華態度是延續的，但又是有調整中美打交道方式優先的。

另一方面，對於台灣宣布在蓋亞那共和國設辦公室後，後遭蓋亞那重申「一中政策」取消，被外界解讀是中國大陸在拜登政府上任後，「立威」的舉動，中國國際問題研究基金會研究員徐貽聰在《北京日報》撰文稱，事實證明，「一個中國」原則被廣泛承認並執行，任何舉動必將失敗告終。

他寫到，近年在美國一些政客鼓譟下，台獨勢力越顯囂張，伸手向國際社會，但此次蓋亞那在24小時給出的事例，就再度鮮明地證實了這樣的歷史事實和潮流。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹被擋門外！　翁立友：我連想自殺的權益都沒有
翁立友當場落淚「我每天都在哭」　哽咽曝：我非常的痛苦
快訊／雞排妹回來了！　「硬闖記者會」正面對質翁立友
翁立友露面！　無奈嘆：以為謠言止於智者
快訊／翁立友調虎離山！等雞排妹一走「馬上現身」　她秒回來
快訊／雞排妹離開了！「我沒有要鬧，大家辛苦了」
快訊／翁立友不出面了！記者會改用直播說明
翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹：可以幫一下忙嗎
翁立友記者會僵持25分！員工「快暈眩」趕雞排妹：不要為難孕婦
翁立友公司出面點名「鄭小姐麻煩妳離席」！否則說明會不開始
首例染疫醫女友案839護理師　一家5口3人確診
雞排妹現身　翁立友公司趕人：請非媒體人員離席

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

再降價！陸下調核酸混檢費用　最低「一次只要65元」

拜登外交演講　陸《環時》總編解讀：與川普敵意明顯不同

四川小哥拍出最美環形銀河　2年內1600張照片拼成

兒子訂婚辦喜事！　媽去銀行領出全部積蓄下場超慘：錢變成灰了

陸民間公司要融資8.6億造時光機　稱1年內可實現穿梭時空試驗

陸「通訊技術試驗衛星六號」發射前小插曲：差點火箭沒運到

女大生遭擄殺「挖眼掏肚」亡！家屬認屍後痛哭攔住爸媽：別看了

美「一個中國」表態　央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

鮮肉變最騷男寵！同志皇帝愛到癡狂　共洗鴛鴦浴「還想讓位給他」

陸罕見公布武器試驗...40秒畫面曝光　專家：避免外界過度反應

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

再降價！陸下調核酸混檢費用　最低「一次只要65元」

拜登外交演講　陸《環時》總編解讀：與川普敵意明顯不同

四川小哥拍出最美環形銀河　2年內1600張照片拼成

兒子訂婚辦喜事！　媽去銀行領出全部積蓄下場超慘：錢變成灰了

陸民間公司要融資8.6億造時光機　稱1年內可實現穿梭時空試驗

陸「通訊技術試驗衛星六號」發射前小插曲：差點火箭沒運到

女大生遭擄殺「挖眼掏肚」亡！家屬認屍後痛哭攔住爸媽：別看了

美「一個中國」表態　央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

鮮肉變最騷男寵！同志皇帝愛到癡狂　共洗鴛鴦浴「還想讓位給他」

陸罕見公布武器試驗...40秒畫面曝光　專家：避免外界過度反應

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

美女醫黃宥嘉「公布自清影片」9點反擊前婆婆：嗆我子宮爛

澳網籤表出爐！謝淑薇首戰前溫網4強　盧彥勳對決美國長人

翁立友想過一旦輕生「媽媽這輩子抬不起頭」！拜託雞排妹提告：還我清白

加強火災搶救演練及消防安檢　南消七大隊保障市民財產安全

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？最新檢驗結果出爐

吳景欽／【雞排妹事件】是營造歡樂氣氛抑或性騷擾

雞排妹被擋門外！　翁立友「我連想自殺的權益，都沒有」

一圖秒懂部桃群聚關係！張上淳曝案924「可能傳染鏈」

台塑四寶1月營收年增5.3%　台塑、南亞年增長率超過3成

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

女大生遭擄殺挖眼掏肚亡！家屬認屍後痛哭攔住爸媽

出差2個月　嬌妻竟飄出「怪味」

最騷男寵同志皇帝愛到癡狂！

4歲女童走失　見警哭喊：我繼幾回家

手扶梯吃人！7歲男童遭「活絞」變形慘死

BBC控新疆拘留營女遭輪流性侵！環時發文怒轟

幫兒子辦喜事　媽領出積蓄下場慘

164萬換2條鯉魚　新郎倌怒嗆不結婚了

返鄉被隔離7天！期滿竟被通知免隔離

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

美中「一中」不同調？　陸官媒曝真相

美「一個中國」表態 央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

更多熱門

相關新聞

大咖設計師染疫「住院過程」曝光

大咖設計師染疫「住院過程」曝光

新冠疫情持續影響全球，美國知名設計師Donna Karan（唐納凱倫）近期在慈善募款活動中聊起自己因罹患新冠肺炎的住院經歷，她表示在接種輝瑞疫苗前幾天接觸了病毒，因此採檢結果為陽性，感慨發聲：「從沒想過這會發生在自己身上。」

快訊／蔡英文譴責習近平：反對恃強凌弱成莫大諷刺

快訊／蔡英文譴責習近平：反對恃強凌弱成莫大諷刺

川普轟彈劾案違憲　拒絕出庭作證

川普轟彈劾案違憲　拒絕出庭作證

台灣外交「前進三步後退一步」

台灣外交「前進三步後退一步」

韓媒：美商莫德納擬投56億在韓建廠

韓媒：美商莫德納擬投56億在韓建廠

關鍵字：

拜登川普美國中國大陸胡錫進環球時報中美關係蓋亞那

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

靠性感按摩竄紅　網紅患躁鬱症「預錄遺言」亡

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面