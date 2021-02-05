國民黨：台陸美三方以和為貴　「以和止戰」才是最佳選擇

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

針對前美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）先前在面對「若北京對台動武，美國應該怎麼做？」的問題時，認為「美國應該對台灣提供實質性協助，但台灣人民應該有犧牲的準備，才能以戰止戰」的說法，國民黨表示，真正要思考的是，各方如何努力，不讓台海走到最糟的局面。

國民黨表示，作為帶領中華民國經歷過數場重大戰爭的政黨，國民黨不懼戰，但深知戰爭的可怕，以及和平的可貴，前總統蔣中正曾說「和平未到絕望之時、絕不輕言放棄和平」，以及「犧牲未到最後關頭絕不輕言犧牲」，與其要求人民為戰爭做準備，國民黨更重視的是兩岸和平優先，要努力防止戰爭發生，避免讓人民承受不必要的犧牲。

國民黨認為，建構軍事嚇阻能力固然重要，但各方以和平手段解決紛爭，才是捍衛中華民國的最佳途徑，過去國民黨執政時期「親美和陸」的政策，已經證明不但能透過對話交流促進兩岸和平，而且也有利陸美關係的穩定。



基於過去和平與衝突的歷史經驗，國民黨真切呼籲當前台陸美三方政府，都應以人民生命和財產安全的保障為最高價值；比起「以戰止戰」的想法，「以和為貴」、「以和止戰」才應該是最優先的選擇。