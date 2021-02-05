吳崢力挺雞排妹！酸翁立友「刻意閃躲」扯媽媽：還拿孕婦當盾牌

▲鄭家純親臨記者會現場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

翁立友遭鄭家純（雞排妹）指控主持尾牙時性騷擾，事件延燒至第五天，今（5日）原定下午2點舉辦記者會，但由於鄭家純突然現身，工作人員多次要求要等鄭家純離席，活動才能正式開始。對此，前時代力量黨員吳崢痛批，「翁立友種種作法都只讓人感覺是刻意為之的閃躲」，也大讚鄭家純很堅強，勇氣可嘉。

吳崢稍早透過臉書發文指出，翁立友先是堅持不願直接面對當事人，僵持了近一小時等鄭家純離開現場才出來開記者會，「還拿懷孕已經八九個月的女性員工當人肉盾牌」，也不直接回應鄭家純說法，或是還原當天現場的狀況，反而一直扯媽媽很難過、不能自殺媽媽會抬不起頭等旁支，「種種作法都只讓人感覺是刻意為之的閃躲」。

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▲前時代力量黨員吳崢 。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

對於鄭家純親自到現場的舉動，吳崢表示「非常敬佩她的勇氣」，鄭家純頂著巨大的壓力，面對加害者的情緒緊張、現場不友善的言語抨擊，其他女性痛罵性騷擾就去告啊妳為什麼不提告、記者罵妳在盧什麼害我們無法工作，依然始終保持沉著、冷靜，「真的覺得如果今天我是她，可能也沒有這麼勇敢」。

鄭家純也轉發該篇貼文回應，謝謝吳崢，前天長輩傳給我的鼓勵訊息，分享給大家，「勇者無懼、智者無慮、仁者無敵」。吳崢也在貼文底下留言，「你真的很堅強，加油！」

不少網友也留言大讚，「比起某個俗辣龜縮，妳很棒」、「一群人輸給一個女生的勇敢」、「直接殺到敵營本陣，這才是真正的雞排無雙」、「這場表現我給妳超過100分」、「支持你，用孕婦擋真的很有事」、「希望有天每個女生都像妳般勇敢堅強」、「非常欣賞卻也心疼妳」。