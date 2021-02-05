民航局擬放寬「飛航執勤時限」　工會怒：恐要連續工作40小時

▲疫情影響下飛航人員工作壓力極大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，交通部民航局今日下午將邀請航空公司與相關公會，研議在疫情期間放寬對機師與空服員的飛航執勤期間限度。空服員工會表示，放寬後機組員形同毫無工時限制，連續執勤的時間可高達30到40小時，機組員過於疲倦對飛安將有高度威脅。

空服員工會指出，航空公司擬採取新執勤措施，長程航班（越洋航線）帶兩組人上機，機組員到外站不入境、不過夜，只有在機上輪流休息後直接返回台灣，連續執勤的時間可高達30到40小時，機組人員將陷入極度疲憊的狀態，對飛航安全有巨大的威脅。

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空服員工會表示，機上低氧、大氣壓力巨變的環境，長時間搭乘本就會導致人體不適和高度疲倦，機組人員搭乘十餘小時的越洋航線後，身心狀態已不佳，再執勤十餘小時返臺，只要稍一不慎，將導致無法挽回的後果，致機上乘客於性命安危之中。

因此現行航空器飛航管理規則（簡稱AOR）中的規範，是飛航安全的最底限，為保護乘客和機組人員的生命安全，已經完全沒有將現行規定再往下修的空間。更何況台灣現行AOR已相較歐盟等國寬鬆，若再下降標準，飛安形同虛設。

▲空服員工會抗議，民航局不該放寬飛航執勤時限。（圖／記者李毓康攝）

空服員工會指出，不管是為了一時疫情的影響或是長期考量，都不應該下修飛安的最低標準。航空公司聲稱讓機組員不在外站停留，是為返台後不需居家檢疫，如此高舉防疫大旗，實則是為自身可以節省人力成本和外站住宿成本，卻嚴重殘害機組人員的身心健康，更犧牲乘客的性命安危。

航空公司的營運困難來自於嚴苛的檢疫規定，航空公司真正應該作的是，加強外站的管理、確保航空業不成為防疫漏洞，並透過嚴謹科學的檢討，想辦法減少或免除任何非必要的限制，而不是用機組人員和乘客的性命安危作賭注。

空服員工會表示，民航局作為航空公司的主管機關，理應監督航空公司、為乘客和機組員的飛航安全把關，追求更低風險的飛安標準，無論如何都不應該用乘客和機組員的生命作賭注，下修飛航安全的標準。