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社會 社會焦點 保障人權

台中「浴血球場」狂射11槍互毆！　「撂6打9」慘遭反擊1死5傷

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區1日傍晚傳出暴力事件、血濺籃球場！兩派人馬共計15人疑似因為賭債糾紛，在工廠內籃球場談判引發暴力事件，共造成1人當場失去生命跡象，送醫不治，1人右大腿部中彈、1人左腳踝中彈，另外還有1人左小腿刀傷、1人右後背撕裂傷、1人左手臂、左大腿骨折變形，分別送院救治中。

▲▼ 台中鬥毆槍擊案。（圖／民眾提供）

▲台中械鬥案15人互毆血濺球場。（圖／民眾提供）

【01:25更新】嫌犯押送OHCA傷者已宣告不治。

警方調查表示，晚間6點多接獲報案有暴力事件，其中24歲謝姓男子與友人共計6人，6人各手持空氣槍前往大雅一間工廠找李男等9人尋仇，雙方起衝突，互持棍棒、空氣槍相互攻擊，結果持槍尋仇一方傷勢嚴重，當中有1人當場失去意識，急救後已恢復心跳，還有4人受傷救治中，工廠內24歲李姓男子也受傷送醫，現場遺留有11顆鋼珠。

警方在現場拉起封鎖線，現場滿是血跡，住在一旁的民眾嚇得不敢回家。警方也發現多把生存遊戲用的空氣槍以及彈珠，也發現工廠監視器被移動角度朝向天空。鄰居表示，沒有聽到槍聲，但看到一群人出現後，之後就多台救護車到場。

發稿時間：22:04

▲▼台中大雅15人亂鬥案，嫌犯押送。（圖／記者游瓊華翻攝）

▼現場監視器被移動朝向天空拍攝。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 台中鬥毆槍擊案。（圖／民眾提供）

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台南安南深夜重大車禍　6人無生命跡象

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