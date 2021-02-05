　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登山領隊2度小傷求援！改走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

▲呂男腳傷受困在木瓜山哈崙舊鐵道，向花蓮消防局求援。(圖／花蓮消防局提供，下同）

呂男腳傷受困在木瓜山哈崙舊鐵道，向花蓮消防局求援。(圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自嘉義43歲呂姓男子和另外2名男性友人，上月22日從南投縣屯原登山口入山後，原預計從奧萬大下山，中途3人竟不照原定登山計畫，臨時起意更改路線從花蓮下山，由於更改的路線危險度極高，呂男在木瓜山哈崙舊鐵道扭傷腳無法行走，2月2日上午向花蓮消防局求援。

花蓮縣消防局第二大隊獲報後，立即籌組山域事故幕僚、集結搜救裝備人員，先出動2名先遣快速搜索小組自池南森林遊樂區後方入山，預計耗費6天時間，步行前往事故點。

救援人員評估，呂男3人更改後的下山路線屬探勘路線極少人行走，路跡非常不明顯，沿途破碎舊鐵道搖搖欲墜，危險程度極高，因此持續向空勤總隊申請直升機勘察、載運第二梯搜救人員上山，受制於山區天候不佳，遲遲無法接近目標區，無功而返。

▲呂男腳傷受困在木瓜山哈崙舊鐵道，向花蓮消防局求援。(圖／花蓮消防局提供，下同）

呂男因擅自更改登山路經，恐面臨高額罰款。

2月3日07時地面部隊及直升機已準備待命，無奈天候依舊不理想，雲層大量籠罩目標山區；經7小時漫長等待煎熬，空勤總隊於下午4時出動黑鷹直升機，約半小時後發現待救的呂男，執行吊掛作業，成功降落花蓮德興球場，呂男由救護人員後送往花蓮慈濟醫院救治。

據了解，呂姓男子曾在2014年攀爬瑞穗林道時，不慎扭傷腳踝無法行走，由救難人員協助才成功下山；這次是第2次因登山受傷請求救援。

據一位不願具名的救難人員說，呂男常因為一點小傷就要求救援的舉動令許多同仁不解，對於其身為領隊的登山能力感到擔憂，亦有許多同仁建議他另謀高就。今天順利吊掛下山，雖無大礙，但因違反花蓮縣登山活動管理自治條例，罰款金額恐達數萬元。

花蓮縣消防局第二大隊大隊長王明忠表示：呂男的登山隊伍雖有依規定提出入山申請，但卻未依原申請路線進行登山活動，逕自前往哈崙森林鐵路，消防局也將研擬依《花蓮縣登山活動管理自治條例》予以裁罰。

►腦公！你不可以賴帳喔

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
韓性感Youtuber輕生亡　穿白衣預錄遺言淚崩
錄影被通知「曾國城捲性騷案」　同台女星怒揭他私下真實面
快訊／調查局爆性騷醜聞　「明日之星」沙發壓學妹強吻摸胸
LINE大掃除10招「帳號整理術」　1步驟杜絕廣告訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怪手倒車維修涵洞突現慘叫聲　男遭輾壓右小腿當場粉碎性骨折

他做壞事躲1年　想不到戴口罩竟被女力破功＋敗在腳上這雙太噴笑

登山領隊2度小傷求援！改走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

「美國華裔富商」電暈40歲單女　「送整盒珠寶」她沖昏頭險挨詐

22歲小鮮肉愛上31歲大姐姐　害墮胎為籌14萬分手費...慘淪車手

快訊／調查局爆性騷醜聞！「明日之星」沙發壓學妹強吻摸胸

欣興電子大火延燒11小時撲滅　里長轟：濃煙惡臭「快不能住人」

行搶畫面曝！高雄男買金飾　他「2萬金戒」一拿就跑…闆娘嚇傻狂追

9屁孩霸凌鳳山少女「以大報小」！陳其邁撂重話：追究校方責任

陸軍專校前主任盜同事個資檢舉6次　瞎掰「甩茄猥褻女官」下場曝

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

怪手倒車維修涵洞突現慘叫聲　男遭輾壓右小腿當場粉碎性骨折

他做壞事躲1年　想不到戴口罩竟被女力破功＋敗在腳上這雙太噴笑

登山領隊2度小傷求援！改走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

「美國華裔富商」電暈40歲單女　「送整盒珠寶」她沖昏頭險挨詐

22歲小鮮肉愛上31歲大姐姐　害墮胎為籌14萬分手費...慘淪車手

快訊／調查局爆性騷醜聞！「明日之星」沙發壓學妹強吻摸胸

欣興電子大火延燒11小時撲滅　里長轟：濃煙惡臭「快不能住人」

行搶畫面曝！高雄男買金飾　他「2萬金戒」一拿就跑…闆娘嚇傻狂追

9屁孩霸凌鳳山少女「以大報小」！陳其邁撂重話：追究校方責任

陸軍專校前主任盜同事個資檢舉6次　瞎掰「甩茄猥褻女官」下場曝

東港「華僑市場」春節不打烊　配合防疫全面戴口罩禁試吃

阿爆歌手母親離世享壽66歲　悲痛告別媽：已走完人生榮耀路程

從部桃返家！老公狂打電動「還怨很久沒行房」　護理師淚：很可悲

秒飛日本！大直「春節限定市集」有20家日式攤位　還有整排櫻花盛放

鼓勵2歲兒戒尿布！丁文琪自製「扭蛋機如廁練習表」超強…成效曝光

怪手倒車維修涵洞突現慘叫聲　男遭輾壓右小腿當場粉碎性骨折

轟彈劾案違憲！川普拒出席作證　律師：這是民主黨的「宣傳噱頭」

前鎮戶政所攜手移民署　為新住民服務創造雙贏

恭喜！泛舟哥當爸了　迎來女兒誕生：以後叫我舟爸

春遊親山活動來了！墾丁「魔幻海角」　電動車免費試乘

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

男大生陪看病翻車　目睹母爆頭慘死

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

女騎士誤闖國道遭輾斃　夫還在加護病房

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

消防夫妻勒索麥當勞7060萬　兒跌斷手逼萬倍奉還

高雄屁孩曝霸凌原因　遭警無情打臉

鳳山少女爸：不想讓小孩也承受痛苦

即／調查局爆性騷醜聞！沙發壓學妹強吻摸胸

鋪路工人遭機具重輾　「身上有輪胎痕」不治

獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

更多熱門

相關新聞

綠島小貓「水管緊卡脖子」無法脫困

綠島小貓「水管緊卡脖子」無法脫困

台灣之心愛護動物協會駐紮在綠島期間接獲通報，有隻小貓卡在塑膠水管中多日無法脫困，透過民眾協助誘捕後才成功送至手術場地，由隨行獸醫師替貓咪麻醉、移除水管，完成絕育手術後原放，如今小花貓已恢復活力，繼續在綠島自在地生活。

廟裡拜拜沒戴口罩勸不聽　屏東衛生局開罰3千

廟裡拜拜沒戴口罩勸不聽　屏東衛生局開罰3千

遊花東遇爆胎全家圍著車發愁　警路過神救援

遊花東遇爆胎全家圍著車發愁　警路過神救援

台南海安商圈民眾檢舉未執行防疫市府將開罰

台南海安商圈民眾檢舉未執行防疫市府將開罰

貓進櫥櫃被上鎖　3毛孩合力救援

貓進櫥櫃被上鎖　3毛孩合力救援

關鍵字：

變更登山計劃險徑腳傷黑鷹救援開罰

讀者迴響

熱門新聞

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

李政宰、鄭雨盛讓我看見了「誠意」

雞排妹控性騷　網點名下一個是他

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面