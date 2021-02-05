登山領隊2度小傷求援！改走險徑叫黑鷹吊掛下山　消防局怒開罰

▲呂男腳傷受困在木瓜山哈崙舊鐵道，向花蓮消防局求援。(圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自嘉義43歲呂姓男子和另外2名男性友人，上月22日從南投縣屯原登山口入山後，原預計從奧萬大下山，中途3人竟不照原定登山計畫，臨時起意更改路線從花蓮下山，由於更改的路線危險度極高，呂男在木瓜山哈崙舊鐵道扭傷腳無法行走，2月2日上午向花蓮消防局求援。

花蓮縣消防局第二大隊獲報後，立即籌組山域事故幕僚、集結搜救裝備人員，先出動2名先遣快速搜索小組自池南森林遊樂區後方入山，預計耗費6天時間，步行前往事故點。

救援人員評估，呂男3人更改後的下山路線屬探勘路線極少人行走，路跡非常不明顯，沿途破碎舊鐵道搖搖欲墜，危險程度極高，因此持續向空勤總隊申請直升機勘察、載運第二梯搜救人員上山，受制於山區天候不佳，遲遲無法接近目標區，無功而返。

▲呂男因擅自更改登山路經，恐面臨高額罰款。

2月3日07時地面部隊及直升機已準備待命，無奈天候依舊不理想，雲層大量籠罩目標山區；經7小時漫長等待煎熬，空勤總隊於下午4時出動黑鷹直升機，約半小時後發現待救的呂男，執行吊掛作業，成功降落花蓮德興球場，呂男由救護人員後送往花蓮慈濟醫院救治。

據了解，呂姓男子曾在2014年攀爬瑞穗林道時，不慎扭傷腳踝無法行走，由救難人員協助才成功下山；這次是第2次因登山受傷請求救援。

據一位不願具名的救難人員說，呂男常因為一點小傷就要求救援的舉動令許多同仁不解，對於其身為領隊的登山能力感到擔憂，亦有許多同仁建議他另謀高就。今天順利吊掛下山，雖無大礙，但因違反花蓮縣登山活動管理自治條例，罰款金額恐達數萬元。

花蓮縣消防局第二大隊大隊長王明忠表示：呂男的登山隊伍雖有依規定提出入山申請，但卻未依原申請路線進行登山活動，逕自前往哈崙森林鐵路，消防局也將研擬依《花蓮縣登山活動管理自治條例》予以裁罰。

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