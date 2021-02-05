6周大嬰兒受洗「浸聖水3次」死亡！萬人心碎連署　籲東正教改革





▲羅馬尼亞一名嬰孩受洗後心臟驟停，送醫急救不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

羅馬尼亞蘇齊化（Suceava）發生一起悲劇事件。一名6周大的嬰兒被父母帶去教堂受洗，依循東正教儀式，被浸泡在「聖水」裡三次，未料卻在儀式過程中心臟驟停，送醫急救數小時，卻仍不治身亡。此消息一出，上萬人連署呼籲東正教改革。

《法新社》報導，本案發生於本（1）月1日。根據驗屍報告，嬰孩肺部出現積水。檢調單位已經針對神父展開過失殺人罪的刑事調查。

當地媒體報導，該地區近年已經發生過多起類似事件。雖然教堂發言人貝內斯庫（Vasile Banescu）表示，神父們可以把一些聖水倒在嬰兒額頭，取代全身「浸水」，但傳統派領袖奧多西大主教（Archbishop Teodosie）仍表示，受洗儀式不會改變。

網友發起連署活動，呼籲改變東正教洗禮儀式，截至當地時間4日晚間已經超過5.6萬人簽名。請願書上寫道，「一名新生兒因為這種作法而死亡，是一個重大悲劇。為了慶祝受洗的喜悅，這種風險必須被排除」。一名網友譴責，該儀式非常「殘酷」，另一人批評「認為維持這個儀式是上帝意志的人，可說是非常頑固」。

根據最近民調數據，羅馬尼亞超過80%人口信仰東正教，教會則是最受信任的民間機構之一。

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