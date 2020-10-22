牧師幫受洗卻「3度手滑」！男嬰重摔受洗盆尖叫大哭

▲牧師數度手滑，男嬰嚇得放聲大哭。（圖／臉書Ntina Shitta）



記者王佩翊／編譯

賽普勒斯一位信仰基督教的母親日前帶著她剛出生的兒子參加受洗儀式，沒想到正當牧師抓著男嬰的雙手，要進行受洗儀式時卻突然「手滑」，導致男嬰一隻腳撞到金屬盆。隨後牧師不但沒有停下動作，反而加快速度且用力地將嬰兒浸入水中並再度舉起，導致男嬰受到極度驚嚇，放聲大哭。目睹整個過程的母親氣得將受洗過程上傳至臉書，並聘請律師處理相關事件。

根據《每日星報》報導，賽普勒斯一位女性基督教徒西塔（Ntina Shitta）日前帶著她剛出生的兒子前往教會受洗，只見牧師先是抓著男嬰的兩隻手，隨後便將男嬰放進水盆裡。沒想到這時牧師卻突然手滑，導致男嬰只有一隻手被抓住，整個人吊在半空中。牧師雖然隨後馬上用另一隻手托著男嬰的屁股，但卻要馬上將其塞進水盆內，導致男嬰的腳重重地撞上鐵盆的邊緣，嚇得他嚎啕大哭。

事實上，從西塔發布的影片中可以看到，牧師在手滑之後，其實非常慌張，甚至數度沒有扶穩男嬰，讓西塔氣得將整段影片上傳至個人臉書。西塔說，「我的孩子今天接受受洗儀式，但是看看這位牧師是如何『打孩子』的。」她表示，這位牧師破壞了「美好的一天」。

對此，牧師致歉稱，並非有意傷害嬰兒。他強調，自己曾經替很多孩子受洗，事發當時，他感受到孩子被嚇到了，所以才想要儘快完成這個儀式。然而西塔則表示，她已經聘請律師處理這件事，不排除對牧師提告。

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