俄單日確診飆增6060例破新高　普丁：疫情「完全控制中」

▲ 普丁19日拍攝影片向東正教徒獻上復活節祝福 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

19日是東正教的復活節，受到疫情影響，東歐不少教會今年都將慶祝儀式調整為「線上直播」的方式進行，以避免群聚感染風險。同時，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）稍早也特別發布一則影片，向東正教徒送上祝福，他還特別強調「俄羅斯當局已經『完全控制』住疫情，面對這樣的共同威脅，我們整個社會都相當團結」。不過尷尬的是，俄羅斯當天確診病例一口氣飆增了6060例，甚至創下單日增幅的新高紀錄。

根據《福斯新聞》報導，普丁19日發布一則影片，只見他坐在新奧加廖沃官邸（Novo-Ogarevo）壁爐前的沙發上，向東正教徒及俄國民眾獻上了「復活節祝福」。

普丁接著提到，俄羅斯擁有維持人民健康和經濟穩定的必要資源，各階層單位都相當有組織性，正盡責且及時的進行他們的工作，「雖然病例數仍在增加，但局勢完全在我們的控制之中。整個社會在面對共同威脅都很團結。」

普丁表示，「毫無疑問，我們將克服當前面臨的挑戰。上帝幫助那些自助的人，在這個基督復活的神聖節日中，在上帝的幫助下，一切都會好起來的。」

普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也透露，種種跡象表明，俄國不斷上升的確診數量，可能將從下周起來「高原期」，不再繼續成長。

然而，約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，截至19日指，俄國已有近4.3萬例新冠肺炎確診病例。俄國衛生局稍後也證實，全國病例在復活節當天一口氣增加了6060例，也突破了單日最大的增幅紀錄。

據悉，今年的東正教復活節比天主教和新教晚了一週，為避免信徒外出參加典禮時染疫，莫斯科及不少東歐國家教會都將慶祝儀式改為線上直播、電視轉播的方式進行。俄羅斯東正教主教長祈偉義（Patriarch Kirill）也呼籲信徒，不要前往教堂，在家中禱告就好。