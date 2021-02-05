LINE也該大掃除！10招「帳號整理術」公開　1步驟杜絕廣告訊息

▲LINE是國人最愛的通訊軟體之一。（圖／記者李佳蓉攝）



記者崔子柔／綜合報導

農曆新年將至，除了進行屋內環境大掃除，LINE台灣官方網站也在近日公開「10招整理術」，讓用戶在使用上能更順手。

一、整理好友名單

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難免會碰上不同的好友以相同綽號命名的狀況，「重新命名」（例如在名稱前加上「同事」）能避免搞混，也可以在搜尋時更便利，對方則不會知道被重新命名。

另外，LINE已將介面優化過，只要在主頁上「長按」好友名字，就可直接刪除，省去以前需要先封鎖的步驟。

▲可從主頁直接將好友刪除。（圖／翻攝自LINE台灣官方部落格，以下皆同）



二、登出未使用的裝置

在手機上進入LINE設定，可登出目前未使用的其他裝置，降低被盜用的風險，下次要使用該裝置時再重新登入即可。

三、調整隱私設定

LINE不時會收到非好友帳號傳來的廣告訊息等，現在從隱私設定就可以依據個人需求調整，有不同的隱私程度。

四、完成帳號健檢

正確綁定帳號能讓換機時更順利，包括「電話號碼」、「電子郵件帳號」、「密碼」3個項目，LINE官方也提醒，每組電話號碼和電子郵件只能綁定在一個帳號上。

五、刪除快取

定期刪除快取可以空出手機的儲存空間，如果有使用備份紀錄，刪除快取後能再打開聊天紀錄查看。

▲▼清除快取資料步驟。（上圖為iOS版本，下圖為Android版本／翻攝自LINE台灣官方部落格）



六、啟用備份

LINE可以針對文字訊息備份，初次使用時會引導連動iCloud或Google Drive，將訊息存在雲端空間。

七、善用Keep

「Keep」有1G的空間，不會占用到手機容量，存在裡面的內容會跟著LINE帳號，超過50MB的檔案才會有保存期限，還能在手機、電腦間跨裝置使用。

八、啟用聊天室分類

此功能為「2020年台灣用戶愛用新功能排行榜第一名」，可將訊息分類成好友（1對1）、群組、官方帳號、社群，每個分類中又能釘選聊天室，且在手機、電腦版本都已經推出。

九、設定快速回覆訊息（Apple Watch限定）

可以設定10組預設，順序及文字內容都能依照用戶需求調整，Apple Watch的使用者不需打開手機就能快速回覆自己常用的訊息。

十、裝飾個人檔案

LINE今年將個人檔案介面優化為滿版頁面，可以新增各種元素裝飾，運用自己的虛擬人像等，也有整組設計好的背景。