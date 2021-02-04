台蓋外交新突破！　國台辦回：改變不了台灣屬於中國

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

外交部4日宣布在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），聚焦經貿合作。值得注意的是，由於中國大陸與蓋亞那有邦交關係，大陸國台辦發言人馬曉光對此事回應稱，陸方堅決反對，並要求蓋方恪守一個中國原則，「民進黨當局的各種伎倆，改變不了台灣是中國一部分的事實。」

對於台蓋關係的歷史性「外交突破」，馬曉光4日晚間回應，「我們堅決反對中國台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構，我們要求圭方（大陸稱『蓋亞那』為『圭亞那』）恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題。」

馬曉光還說，「民進黨當局的各種伎倆，改變不了台灣是中國一部分的事實。」

▲總統蔡英文4日發文，談論在蓋亞那設「台灣辦事處」一事。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）





蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana），通稱蓋亞那，位於南美洲北部，是南美洲唯一以英語為官方語言的國家，也是大英國協成員國；1972年6月27日，蓋亞那與中國大陸建立外交關係。

對於此次在蓋亞那設立「台灣辦公室」，總統蔡英文4日在社交平台發文表示，透過設立辦公室，台灣要告訴世界，台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會中南美洲的經貿交流，尤其是積極擴大和民主盟友的合作關係。



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