「緩和台海緊張局勢」　美智庫警告：改善美中危機管控　

▲ 美國總統拜登。（圖／路透）

文／中評社

隨拜登入主白宮後，不只改善中美關係，其中牽扯的台灣問題必須有所調整。據美國智庫認為，假設美國現行政策維持台海穩定是危險的，必須認清如今台海力量平衡並不利於台灣。美國智庫昆西研究所報告甚至呼籲「改善美中危機管控，緩和台海緊張局勢」

美國智庫指出，美國官方必須現實地認識到台海兩岸力量平衡變化趨勢不利於台灣，假設美國現行政策會維持台海穩定的假象是危險的。華盛頓應當開始與北京談判，與台北磋商，為在台灣海峽達成相互軍事克制和信心建設的協議奠定基礎。

這是美國智庫昆西研究所最新發布的「朝向包容平衡的區域秩序：新的美國東亞戰略」報告提出的建議。報告呼籲「改善美中危機管控，緩和台海緊張局勢」

報告強調，美國威懾中國的政策必須與更加積極的外交努力雙管齊下，加強管控危機的機制和信心建設措施，特別是在台灣海峽地區。美國必須不模糊地重申其一個中國政策，尋求減少台灣海峽的軍事化，作為更加平衡的再保證與威懾政策的一部分。

▲解放軍實力逐漸擴大（圖／路透社）

報告指出，美國決策者應當意識到，美軍在台海的行動和更加強勁地支持一個更加獨立的台灣的顯著政治信號，為北京擴大其軍力和政治上對台脅迫行動提供了更大的動力。這種勢頭反而削弱了台灣的相對地位，而且增加了台海軍事危機和戰爭的風險。這種結果可能對台灣帶來毀滅性的人道後果，導致地區不穩，威脅全球經濟。甚至可能導致美中直接衝突，可能升格為核戰爭。

報告建議，短期內，華府應當減少其在台海的軍事行動，繼續避免與台北舉行聯合軍演。美國國務院應當就其長期的指導美台關係的指導綱要進行再表態。這個指導綱要剛被蓬佩奧解除。

報告表示，美國決策者應當明確重申其對其一個中國政策的長期承諾，希望兩岸分歧以和平和相互可接受的方案來解決。報告寫道，沒有什麼更可能比美國背離其一個中國政策，朝向以一個獨立國家來對待台灣，將之作為與北京競爭的戰略資產，更有可能令北京和華府猛然陷入危險的對抗，而台北將被夾在中間。

與此同時，報告指出，美國應當繼續支持台灣發展威懾北京的“豪豬戰略”，通過投資岸防能力，使之能夠在北京的進攻中拖長生存時間。華盛頓給台北的支持焦點，不應是戰機之類的大單軍售，而應當是岸防反艦導彈之類的防禦性裝備。華府的重點應轉向支持台灣自己的防衛產業。

另外，展望未來，美國必須現實地認識到，經濟和軍事趨勢在兩岸力量平衡變化中是不利於台灣的。這種不斷增加的台海結構不穩定性有可能增加危機升級和災難性戰爭的可能性。因此美國若對台海持續或升高的軍事緊張感到樂觀，或者假設現行的美國政策將維持台海穩定的某些假象是危險的。華府應當開始為與北京談判協議，與台北磋商，為達成在台海相互軍事克制和信心建設協議奠定基礎。

▲考量中美關係諒解基礎，美國務院2月3日重申「一中」立場不變。（圖／CFP）

主持該報告撰寫的昆西研究所東亞項目主任史文（Michael Swaine）日前就此問題做進一步闡釋。他指出，美國戰略和政策目標應該是為了不會走到北京進攻台灣的那一步。「我們不想陷入一種境地，就是讓中國感覺，為了維護在台灣問題上的利益，中國唯一的選擇就是攻擊台灣。如果我們那麼做，我們的政策就失敗了。」史文說。

史文表示，要防止這種情況發生，美國能做的最好的事情是，必須能夠在兩國關係正常化時達成諒解的基礎上，與中方保持一定程度的持續諒解。這個報告討論了這些問題，其中之一是重申美國的「一個中國」政策，這與中國的一個中國原則不同，但這是一個使避免在台灣問題上真正升級對抗成為可能的觀點。

史文認為，「否認」的軍事姿態非常適用於台灣的局勢。它意味著台灣本身首先需要進行更多的專注努力，花更多錢使自己更能抵抗對岸可能的武力進攻。做到這一點最重要的方式不是獲得攻擊能力。台灣要做的是創造更大的深度和力量，保護台灣的資源，保護台灣的戰略後勤中心，保護台灣的電網和其他網絡。

這些都是「豪豬策略」的一部分，它在台灣已存在多年，但從未真正以嚴肅的方式去實現，因為台灣人似乎對他們在多大程度上需要採取這些措施有非常矛盾的感受。可能因為他們對北京構成威脅的程度有分歧，尤其是當美國在旁邊的時候。