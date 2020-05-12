獨／高雄捕獲野生「保五隋棠」！172cm搭警察制服　網讚：阿嬤最美的第7條腿

▲保五總隊女警蔡宜瑾被民眾拍下為民服務的畫面，被稱讚為「阿嬤最美的第七條腿」 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市就有民眾拍下一名女警扶著一個必須使用助行器的阿嬤過馬路，這個畫面被民眾拍下後，傳給《ETtoday新聞雲》記者，並且大讚這名女警是「阿嬤最美的第7條腿」，而記者追查之後發現，這名女警是在保五總隊服務，現在支援高雄市警察局的防疫春安工作，有著172公分的她，被稱為：「保五隋棠」。

民眾12日下午一點多拍下照片，就在苓雅區的四維路與仁智街口，一名女警扶著一個必須使用助行器的老阿嬤過馬路，民眾覺得很暖心，於是就拍下這個照片，同時分享給《ETtoday新聞雲》記者，表示「阿嬤2條腿+助行器4條腿」，因此稱讚這名女警是「阿嬤最美的第7條腿」。

▲保五總隊女警蔡宜瑾被民眾拍下為民服務的畫面，被稱讚為「阿嬤最美的第七條腿」 。（圖／民眾提供）

▲保五總隊女警蔡宜瑾被民眾拍下為民服務的畫面，被稱讚為「阿嬤最美的第七條腿」 。（圖／民眾提供）

▲保五總隊女警蔡宜瑾被民眾拍下為民服務的畫面，被稱讚為「阿嬤最美的第七條腿」 。（圖／民眾提供）

記者追查後發現，這名女警叫蔡宜瑾，從屏東科技大學生物科技系畢業後，報考警察特考班，目前在保五總隊服務即將滿2年，身高172公分又有明星臉，所以被稱為「保五隋棠」，這一次是支援高雄市政府警察局春安工作，被派任到成功路派出所服務。

蔡宜瑾表示當時巡邏的時候，看到老阿嬤在路邊猶豫非常久，再加上高雄天氣非常熱，也沒有多想就上前扶著阿嬤過馬路，自己也不知道被民眾給拍下來，更沒想到記者會找到她，畢竟在保五總隊服務跟在派出所，勤務內容以及對象有著明顯不同的差異。

▲保五總隊女警蔡宜瑾私下喜歡貓，目前單身沒有男友 。（圖／蔡宜瑾提供）

▲保五總隊女警蔡宜瑾私下喜歡貓，目前單身沒有男友 。（圖／蔡宜瑾提供）

不過她從警不到2年的生涯當中，這並非是第一次支援，之前還支援過鐵路警察遭殺害後的巡邏勤務，回想起這一段再看到現在法官判決，讓蔡宜瑾表示：「身邊若是自己同事遇到，最後卻是這種結果的話，心情會算是一種打擊」。