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空中宣導春安　斯儀仙分局長親自上陣展現好聲音！

▲台南市新營分局長斯儀仙，親自前往警察廣播電臺高雄分臺接受訪問，提醒民眾春節期間注意自身及居家安全外，呼籲共同守護長者的安全。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新營分局長斯儀仙，親自前往警察廣播電臺高雄分臺接受訪問，提醒民眾春節期間注意自身及居家安全外，呼籲共同守護長者的安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

安全觀念怎麼說都不嫌多！台南市新營分局長斯儀仙，親自前往警察廣播電臺高雄分臺，接受「警廣路透社」專訪，除了提醒民眾春節期間注意自身及居家安全外，更從預防老人家被詐騙及長者的交通安全出發，提出許多呼籲，要共同守護長者的安全。

斯儀仙分局長說，農曆新年即將到來，警方除向民眾宣導春節期間提供保護民眾存（提）款安全及協助民眾舉家外出住居安全維護工作等各項服務，更希望民眾能安心過好年。因應老年化社會，特別提出時下最常見的詐騙手法「猜猜我是誰」及「假冒警政、司法公務機關詐騙手法」為例，分享詐騙關鍵字，也提出防詐的不敗守則「掛電話查證」，希望透過不斷的宣導將觀念深植民眾心中。

另外新營分局也分析轄內2020年車禍樣態，發現傷亡的交通事故，其中肇事一方為高齡者約佔整體交通事故34.6％，其中又以未依規定讓車最高（占35.6％），提醒年長者清晨或黃昏、夜晚出門時，要穿著淺色系或鮮豔的衣服，最好有反光效果，讓駕駛可以看到自己，同時提醒用路人遵守禮讓的規定，才能減少事故發生。節目最後接受民眾call in，開放有獎徵答活動，聽到民眾回饋自己的防詐撇步及交通安全的想法，讓斯儀仙分局長驚呼「現在的聽眾也很有sense喔！」。

斯儀仙分局長希望藉由這次宣導，用輕鬆活潑的方式和民眾互動，讓安全觀念可以深入民眾心中，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度佳節。

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