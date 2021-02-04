首宗農會賄選案！苗栗市農會代表尋求連任　每票3000元遭查獲

▲苗栗市農會代表羅道宏為爭取連任，選前涉嫌以每票2到3千元的現金，向7、8名會員買票尋求支持，被苗栗檢警調查獲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全國各地農漁會選舉在即，苗栗市農會現任代表羅道宏為爭取連任，涉嫌以每票2至3千元的現金，向7、8名會員買票尋求支持，遭苗栗檢警調查獲依法送辦。這起賄選案也是全國第1起農漁會選舉賄選案。

苗栗地檢署表示，日前據報苗栗市農會會員代表選舉，疑有候選人羅道宏向會員會員買票賄選等不法情事，即指派檢察官黃棋安指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局苗栗分局組成專案小組進行蒐證。

專案小組蒐集相關事證後，分別針對涉案候選人、會員等10餘人進行傳喚。經檢察官訊問後，羅道宏坦承自2021年1月15日起至2021年2月初，親自以每票現金新臺幣2千至3千元之代價向7、8名會員買票；此一說法與收受賄款之會員說法相符。承辦檢察官訊問後，對羅道宏命具保10 萬元及限制住居，其餘涉案會員均請回。也呼籲如有其他受買票之農會會員，主動說明並繳回犯罪所得。

苗栗地檢署強調，查察賄選無假期，苗檢也將在農漁會選舉期間內積極整合轄內警調人力，縝密分析情資後精準出擊，此次查賄案件正是檢警調通力合作展現的成果。選舉期間內，務必全力積極查賄，以維乾淨選風。

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