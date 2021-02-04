「2020台中女麗購」抽出10萬禮金幸運兒！超狂最大獎為黃金50兩

▲「2020台中女麗購」有機會獲得最大獎黃金50兩。（圖／台中市政府提供）

地方中心／台中報導

台中市政府經濟發展局為搶攻農曆新年前夕商機，1月30日移師豐原，舉辦「2020台中女麗購」現場抽獎活動，抽出10萬元禮金得主，由住在大里區的陳姓民眾抽中，該筆消費金額僅800多元即抽中大獎，相當幸運。經發局長張峯源表示，台中女麗購活動將於2月6日截止，還沒登錄發票的民眾請把握時間，有機會獲得最大獎黃金50兩。

今天活動現場邀請表演團體live band、魔術師演出，炒熱氣氛，現場並有工作人員舉牌宣導民眾配合防疫措施。由經發局長張峯源等人當場抽出價值3萬元的美妝保養品、10萬元禮金得主各一名。

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活動上，經發局長張峯源、市議員張瀞分、議員陳本添服務處代表、豐原區長洪峰明、豐原廟東商圈主委林定耀及總幹事吳燈全、豐原太平洋百貨副理林幽蘭及黃雅玲等人，均到場共襄盛舉。

對此，經發局張局長表示，「市府藉由台中女麗購活動，在農曆過年之前，帶動地方商機、行銷地方商圈，女麗購活動進入倒數一週，並將於2月6日再抽第二輛時尚轎車、按摩椅等大獎，過年後則會抽出最大獎黃金50兩得主，歡迎民眾拿出手機登錄發票，買越多中獎機會就越多。」

另外，經發局表示，民眾在台中任何店家消費，不限金額前往「臺中購物節APP」登錄發票或合作店家收據，累積500元就可以獲得一組抽獎序號，歡迎把握機會參加，詳情請上經發局官網、台中女麗購官網查詢。