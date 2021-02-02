樂園、景區擬設人流總量管制！林佳龍曝「人車管控方法」

▲指揮中心擬針對樂園、景區設置人流總量管制。（圖／劍湖山提供）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今日將召開會議，討論是否針對各大風景區、主題樂園等祭出人流管制。交通部長林佳龍表示，交通部已有具體方案，如透過停車場車輛數目，控管人車數量，建立人潮警示系統，今日也將於指揮中心與其他單位討論。

林佳龍表示，交通部針對人潮較多的風景區、交通要地，都有具體管制方式，如當停車場車輛達五成以上，就啟動管制，控制車輛進出，減少人潮群聚，也會透過高速公路交通資訊顯示版提醒旅客，哪些景區人潮已達一定數量，避免再前往。

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林佳龍表示，今日將於指揮中心討論方案，由於各大景區主管單位涉及各部會，因此將會同各單位，參考過去經驗，建立人潮警示系統。

觀光局在去年4月就曾針對主題樂園、風景區人流進行管控，主題樂園部分，依照園區面積、承載總量管制人流，以可乘載遊客人數50％為門檻，舉例而言，若主題樂園可容納2萬人，防疫期間就只允許1萬人入園，當園內人數達5000人時，則會透過國道交通資訊顯示版發出警告，遊客可自行判斷是否入園，當人流過多時就會管制，其他人只可在外排隊等候。

國家風景區人流管制方式也比照主題樂園，防疫期間也只可容納50％的遊客，且在人流達25％時就會於國道發布警訊，若要進入遊客中心，則必須量體溫、戴口罩，園方也會宣導遊客全面戴口罩。

▲▼高雄義大遊樂世界安全乘載量約7500人。（圖／義大世界提供）

國內6大熱門主題樂園安全承載量，分別為麗寶樂園37500人、六福村約16000人、九族文化村約15000人、劍湖山約 15000人、義大世界約7500人、小人國約10000人。

針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園，包含六福村主題遊樂園、小人國主題樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界及義大世界等，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客。

另外因疫情持續升溫，觀光旅遊業不見好轉，林佳龍表示，交通部研擬方案，希望爭取勞動基金申請專案，提供業者進行員工培訓充電計畫，而遊覽車業者也受衝擊，盼能以減免租稅等方式協助業者。至於紓困方案預計實施到6月，是否能再延長，則由行政院評估結餘決定。