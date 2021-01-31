國道服務區總體檢備戰春節　實施用餐區域隔離、熟食加蓋

▲國道服務區加強防疫作為，用餐區域隔離。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

農曆春節將近，高公局針對國道服務區進行營運服務及設施安全總體檢，提供用路人年節返鄉行車中途一處安心休憩的服務場站。另外，因應疫情升溫，高公局也要求增加清潔、消毒頻率，並實施用餐區域隔離、熟食加蓋的措施。

為因應即將來臨的春節連假車潮，高公局主管率同食品衛生、經營行銷管理及消費者團體代表等相關領域專家學者組成督導委員會，逐一考察各服務區營運服務情形，並就顧客服務行銷、場站防疫作為、食品衛生安全及豬肉商品來源產地標示等重要項目，以嚴格的標準要求服務區經營廠商進行加強。

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▲進入國道服務區，需量測體溫。（圖／高公局提供）

高公局建管單位也針對國道各服務區營業場所建築物出入口、逃生通道、走廊、樓梯等防火避難等設施，實施無預警建築物公共安全檢查，要讓用路人在服務區停留休憩時，放心消費、安心食用，平安返鄉。

▲▼因應防疫，國道服務區熟食加蓋，地面標示安全社交距離。（圖／高公局提供）

因應疫情升溫，高公局持續投入資源防疫，除要求服務區須每日進行量測體溫、針對場站各項公共服務設施，增加清潔及消毒頻率，並加強宣導防疫重點。

另也實施用餐區域隔離、熟食加蓋、公廁洗手檯提供溫水洗手、天冷時供應熱茶、道農市集、駕駛人休息室、全區無障礙環境、手機充電、漂書站等措施。

▲國道服務區加強清潔、消毒頻率。（圖／高公局提供）

高公局表示，在這一波春節疏運中，將攜手與服務區經營廠商加強各服務區停車場出入口指引標示，彈性實施尖峰時段機動調度停車區位，並加派交通指揮人員引導，呼籲用路人配合交通指揮人員的疏導及1968停車座標服務資訊，讓停車動線更順暢，減少停、等、找車位的時間。

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