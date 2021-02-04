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新年泡湯暖身子！台灣溫泉鄉谷關「入關博物館」展覽2/7開展

▲溫泉業者提醒，泡溫泉應注意不可吃太飽，且要注意空氣流通以及保暖避免感冒。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲冬天天氣冷相當適合泡溫泉。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局近日重新規劃谷關遊客中心，塑造為谷關「入關博物館」展覽，以中橫公路為經度，低中高海拔為緯度，帶領旅人由淺入深重新認識谷關的歷史、地理及生態資源，旅客可在2月7日至3月6日到谷關參觀暖呼呼的「入關博物館」。

觀光局局長張錫聰表示，谷關地區擁有不少觀光亮點，不管是自然風景、溫泉美食及原民文化等，都有其獨特性及吸引力，今年觀光局首度將藝術美學導入觀光景區，配合觀光主流化趨勢，以美學、策展方式，輔以地方創生、文化加值等方向進行，全力發展溫泉品牌亮點，讓民眾在旅程中體驗新感動。

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台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，從北到南不只有得天獨厚的景致，還擁有19處珍貴溫泉蹤跡。地熱豐沛有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多樣性泉質，皆因台灣特殊的地殼結構與山脈分佈，造就各溫泉區域的獨特氛圍。

▲▼谷關擁有豐富的觀光資源。（圖／觀光局）

▲▼谷關擁有豐富的觀光資源。（圖／觀光局）

▲▼谷關擁有豐富的觀光資源。（圖／觀光局）

觀光局為發掘台灣各溫泉區新的旅遊DNA，重新打造與翻轉在地溫泉區風格，進一步形成特色溫泉旅遊品牌，開展「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫。除重塑軟硬體外，更邀請專家實際勘查在地，以專業領域視角，從新梳理地方脈絡，到重塑在地嶄新特質，讓台灣在地溫泉文化有新視野。

在新的溫泉品牌概念裡，剛剛好的攝氏40度，是溫泉暖熱又不燙手的溫度，以「感溫方式」做為「PLUS 19 台灣溫泉鄉」品牌主軸，結合台灣各個在地溫泉特色及不同物產資源，用溫度認識台灣。

觀光局以谷關溫泉鄉、金山萬里溫泉鄉作為示範點，除了尋找各地溫泉區新的DNA外，並重新翻轉遊客中心，賦予全新定義，以遊客中心作為策展場地，透過動線、指標跟設計創作，更深入探討地方特質、生態環境、文化特色。

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