發燒、腹瀉禁跟團出遊！旅遊業者扣必要費用後需「全額退款」

▲若有發燒或腹瀉等症狀不可跟團出遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，交通部觀光局指出，若旅客在出發前被列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象、出發當日耳溫高於38℃或額溫高於37.5℃、曾發燒直至未使用解熱劑/退燒藥且不再發燒未達24小時等情形，旅行社應扣除必要費用後退還剩餘款項。

觀光局1日上網公告，旅遊業者應於招攬文件載明「有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休養，避免參加旅遊。有發燒者(耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃)者，直至未使用解熱劑/退燒藥且不再發燒24小時後，才可參加旅遊，如旅遊開始當日未達此標準，應避免參加。另如屬中央流行疫情指揮中心發布『感染風險民眾追蹤管理機制』之對象，亦應避免參加」，並於旅客參團報名前告知。

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在解約退費原則部分，出發前旅客如列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任，惟旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

▲若在旅遊前、旅遊中出現發燒或腹瀉者，旅行社應扣必要費用後全額退款。（圖／記者李宜秦攝）

出發當日旅客如有發燒者(耳溫≧38℃；額溫≧37.5℃)者、曾發燒直至未使用解熱劑/退燒藥且不再發燒未達24小時或列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

若在旅遊途中旅客出現發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，業者應協助旅客就醫，旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

旅客若被列入「具感染風險民眾追蹤管理機制」對象，旅行社應為旅客安排返回原出發地或經雙方協議之適當地點，旅行社如有支付旅遊所需之必要費用，應檢附前揭費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。