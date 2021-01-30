寒流來泡湯！花蓮「溫泉專車2日遊」最後梯次曝

▲▼花蓮溫泉負有盛名，瑞穂與安通溫泉素有英雄湯及美人湯之稱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「太平洋溫泉季 花蓮溫泉專車」廣受好評，尤其是溫泉二日遊行程，相當受到遊客歡迎，花蓮縣政府順應民意和花蓮觀光協會合作，於今年年初再加碼四個梯次的二日遊行程！最後一梯次在1月31日及2月1日舉辦，歡迎民眾把握最後機會報名參加，到花蓮溫泉區住宿、享受暖呼呼的溫泉，對抗寒流！

為了促進遊客於農曆年前至花蓮旅遊，縣府首次在1月加碼4週花蓮溫泉專車，延續去年年底的太平洋溫泉季，由縣府補助花蓮縣觀光協會，並由導遊領隊協會協辦，帶領遊客前往花蓮瑞穗溫泉及玉里安通溫泉兩大溫泉區住宿。加碼的最後一梯次將於1月31日出發前往花蓮玉里安通溫泉，費用3000元，包含兩日花東縱谷及東海岸的旅遊行程、專業隨車導覽、保險、伴手禮、餐食、溫泉區住宿及泡湯等，免除遊客行前規劃，提供遊客食宿遊購行最完整的旅遊體驗，讓遊客來場「說走就走」的旅行。

▲花蓮溫泉專車廣受好評，尤其是溫泉二日遊行程，相當受到遊客歡迎。

花蓮兩大溫泉區各有特色，「瑞穗溫泉」泉質為碳酸鹽泉，富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著黃金之湯的美名，也被稱為「生男之泉」、「英雄湯」。「安通溫泉」位於花蓮縣玉里鎮安通溪畔，早年即以「安通濯暖」名列花蓮八景之一。泉水近乎透明為弱鹼性的「硫酸鹽泉」，含有15種以上礦物質，浸泡後皮膚角質層滑潤，因此又稱「美人湯」。

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