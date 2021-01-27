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存起來！一圖秒懂春節連假「高乘載管制」　國1、國5都有

▲▼春節連續假期國道高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲一張圖看春節連假國道高乘載管制。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

今年春節連假就要到來，高公局預估國道將湧入大量車潮，這次規劃在西部國道、國5都將實施高乘載管制，另也製作一張圖讓民眾能秒懂。

高公局表示，2/14、2/15（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段有可能壅塞至凌晨，因此建議南北長途民眾多利用台61替代道路往返。

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲2/14、2/15（初三、初四）為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段有可能壅塞至凌晨。（圖／記者陳家豪攝）

今年春節連假初一至初三6-12時實施國5南向高乘載管制，初三至初五14-21時實施國5北向高乘載管制；另西部國道於初三至初四13-18時實施北向高乘載管制，請民眾多加留意並配合。若一定要使用國道，請符合高乘載管制的車輛多加利用實施時段，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

另外，根據統計，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題。依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人新台幣3,000~6,000元罰鍰；另車輛若有缺水、缺油等情形，可處新台幣600~1,200元罰鍰。

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