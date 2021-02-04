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農魚產市場待改建　柯文哲：委屈大家暫時在不方便的地方

▲▼柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

趕在農曆年前，台北市長柯文哲4日清晨來到位於萬華的魚市場、第一果菜批發市場視察。儘管適逢進出貨的尖峰時段，但不少攤商見到柯文哲來仍相當開心，熱情握手、合照、要求簽名等；而柯除了發放家菜金外，也表示市場改建會持續進行，這是暫時訂的地方，比較歹勢，「暫時在一個比較不方便的地方，委屈大家」。

柯文哲4日上午先來到華中橋堤外的中繼魚市場視察，致詞時提到，去年一整年都是新冠肺炎疫情，非常感謝工作人配合戴口罩，「希望大家再撐半年，疫情應該就會過去」，所以這時候除了跟大家拜個早年，也希望各位魚會的工作人員注意防疫安全。

面對在橋下臨時搭起、現場有些簡陋的中繼魚市場，柯文哲有感而發表示，「沿路走過來看，這是暫時訂的地方，比較歹勢」，有需要台北市政府幫忙的地方，請隨時告知，過渡時期還是把它弄好一點。

▲▼柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲視察果菜市場，有支持者索取簽名。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲視察果菜市場，有支持者興奮要求合照。（圖／記者陳家祥攝）

接著來到果菜市場，儘管清晨時段適逢貨物進出的時間，但攤商忙進忙出之餘，見到柯文哲來仍十分開心，不少攤商都熱情主動上前打招呼，除了握手外，還有要求簽名、合照等，互動十分熱絡。

柯文哲致詞時說到，目前還在秋冬防疫專案，所以希望大家可以配合政府，在拍賣場還是戴口罩；柯說，未來一年除了繼續對抗疫情外，也繼續在興建、改建市場，「現在暫時在一個比較不方便的地方，委屈大家，祝大家新的一年牛年行大運」。

▲▼柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

會後柯文哲受訪表示，現在很多工程都在改建，有些要做追加預算、調整工期。但柯說，其實最難的是導入計畫，硬體蓋好後攤商不是搬過去，所有習慣就突然改變，包括垃圾不落地、乾濕分離、垃圾減量、電子支付、招牌設計還有動線，應該比照南門市場開始做導入計畫，「不要拖太久，因為習慣的養成要時間，這我回去再跟市場處討論一下」。

媒體追問，會追加多少預算？柯文哲說，以前編預算常犯的錯誤是太注重硬體，都忘記軟體導入是要錢的，「因為蓋環南市場的時候，後來發現軟體導入就花掉6000萬，我看不止了啊」；柯說，工期是不用延，但過程要更順暢，還有很多要改。

▲▼柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼柯文哲視察果菜市場、魚市場。（圖／記者陳家祥攝）

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