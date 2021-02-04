　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸新冠疫苗再+1！上市申請獲官方受理　最高效力達91.25%

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼國藥集團的新冠疫苗後，大陸又有一款新冠疫苗上市獲批。北京科興中維生物技術有限公司3日宣布，其新冠病毒滅活疫苗附條件上市申請已獲大陸國家藥監局受理。

綜合陸媒報導，科興控股生物技術有限公司表示，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司研製的新型冠狀病毒滅活疫苗「克爾來福」在境外三期臨床試驗中取得進展。

科興中維指出，上述新冠疫苗接種後安全性良好，完成兩劑接種14天後，針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力情況已達到世界衛生組織相關技術標準，以及大陸國家藥監局所訂定相關標準要求。

科興中維的新冠疫苗早前已在巴西、印尼等國獲得緊急使用許可。科興中維董事長尹衛東日前向《新華社》表示，已陸續收到來自巴西、印尼、土耳其、智利等多個國家和地區的疫苗訂單，為確保全球供應，科興在完成一期生產線的基礎上，迅速投入二期生產線建設，預計於2月投產，2021年疫苗年產量將突破10億劑。

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲全球都在搶新冠疫苗。（圖／路透）

尹衛東稱，科興新冠肺炎疫苗的三期臨床試驗主要在巴西、印尼和土耳其開展，其中，土耳其公布的臨床結果顯示疫苗保護效力為91.25%；印尼臨床結果顯示疫苗保護效力為65.3%。巴西臨床研究結果顯示，疫苗對重症和住院的保護效力達100%，對需要醫療救治的輕症保護效力為78%，總體保護率為50.38%。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
中信兄弟「猛象」遭中國球隊抄襲　網呼：簡直87%像
南投少女開掛全紀錄！400M最後一棒渦輪逆轉奪冠
醫師男陪睡居檢女「一採出爐」　過夜有親密行為？衛生局回應了
雞排妹回應性騷「桌上擺2個飛機杯」　真實原因曝光就寫在身後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸新冠疫苗再+1！上市申請獲官方受理　最高效力達91.25%

腦梗陷重度昏迷！陸清華碩士「聽王菲歌曲」　39天後竟奇蹟清醒

天津進口白帶魚也驗出陽性！已賣863箱　原產地巴基斯坦

陌生妹喜歡一見就喇！他超委屈全程高舉雙手...網友超羨慕：衝我來

「武漢蝙蝠衣」加方說是誤解　汪文斌嗆託辭無法信服...快給明確交代

春天來了！他等電梯遭酒醉女「摟抱+強吻」　3天後首發聲：想認識

「今天就讓妳死」！單身女APP點外賣　外送員竟破門搶劫

不想付托運費！4男在機場「30分鐘狂嗑30公斤橘子」...回家後悲劇了

「殯儀館內娶亡妻」深情夫轉頭討錢交新女友　無恥操作曝光

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

大陸新冠疫苗再+1！上市申請獲官方受理　最高效力達91.25%

腦梗陷重度昏迷！陸清華碩士「聽王菲歌曲」　39天後竟奇蹟清醒

天津進口白帶魚也驗出陽性！已賣863箱　原產地巴基斯坦

陌生妹喜歡一見就喇！他超委屈全程高舉雙手...網友超羨慕：衝我來

「武漢蝙蝠衣」加方說是誤解　汪文斌嗆託辭無法信服...快給明確交代

春天來了！他等電梯遭酒醉女「摟抱+強吻」　3天後首發聲：想認識

「今天就讓妳死」！單身女APP點外賣　外送員竟破門搶劫

不想付托運費！4男在機場「30分鐘狂嗑30公斤橘子」...回家後悲劇了

「殯儀館內娶亡妻」深情夫轉頭討錢交新女友　無恥操作曝光

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

孩吃葡萄易噎到！醫授「急救守則」…加碼曝4類食物風險超高

浩鼎案遭彈劾　翁啟惠盼監院重審還清白：名譽是第二生命捍衛到底

收了3500還動手霸凌！鳳山女孩爸不忍了　提告傷害、公然侮辱2罪

職場上最可怕的3種人　同事請「保持距離」以免害到自己

夫怨老婆買一堆「奇怪棒棒」洗澡　網狂讚識貨：這是神器！

史上最省油CR-V賣118萬！SPORT Hybrid e+插電式油電車大陸開賣

國際明星稱讚台灣防疫成就　黃偉哲：台南做了最成功的外交宣傳

蓋亞那是大英國協一員　林楚茵：台灣跟南美關係更上層樓

吃藥吃保健食品小心交互作用　這些組合別一起吃

中信兄弟「猛象」遭中國足球隊抄襲　網呼：簡直87%像！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

大陸熱門新聞

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

陌生妹一見就喇！他超委屈羨煞網友

殯儀館內迎亡妻！深情夫轉頭討錢交新女友

他遭女子摟抱+強吻　首發聲：想認識

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

送餐收負評！外送員上門搶劫女顧客

人人影視GG了！警方查盜版抓14人

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

情侶搭捷運不忍了！「激情運動」一路沒停

清大男昏迷　聽王菲歌曲奇蹟清醒

進口白帶魚也驗出陽性！已賣863箱

假活佛PS佛光騙8.6億！性侵10女弟子：當我的如意法器

「武漢蝙蝠衣」是誤解？汪文斌不信

更多熱門

相關新聞

醫師男陪睡居檢女　一採結果出爐

醫師男陪睡居檢女　一採結果出爐

台中一名居家檢疫的女子，期間竟然找擔任醫師的男友連續2天陪睡，嚴重違反防疫規定，市府除對該名女子開罰20萬，也要求醫師男友暫停上班並自主健康管理，目前一採陰性，如二採陰才可恢復上班。至於2人有沒有發生親密關係？衛生局也有回應了。

進口白帶魚也驗出陽性！已賣863箱

進口白帶魚也驗出陽性！已賣863箱

英國增1322人染疫病故　逾千萬人已接種首劑疫苗

英國增1322人染疫病故　逾千萬人已接種首劑疫苗

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

法國日增逾2.6萬例　逼近今年最高紀錄

法國日增逾2.6萬例　逼近今年最高紀錄

關鍵字：

新冠肺炎COVID19新冠病毒新冠疫情大陸戰疫疫苗

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

「平常就愛露，摸一下會怎樣」　阿圓傻眼：各種性別歧視

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面