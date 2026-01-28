　
桃園捷運綠線邁入新里程　持續朝北段7站優先通車全力推進

▲桃園捷運綠線邁入新里程

▲桃園捷運綠線列車動態測試，將由韓國現代樂鐵交棒給德國西門子。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線北段優先通車路段，28日進行7站主線動態測試。市長張善政表示，今日列車測試迎來重要里程碑，自坑口站至藝文特區站共7站，列車首次完整行經高架段與地下段，象徵綠線測試範圍與工程進度均邁入新階段，對後續通車目標具有指標性意義。

市長張善政是由捷工局長劉慶豐等人士陪同，先至G15b站了解車站施工情形，隨後與工程團隊共同搭乘列車，實地確認優先通車路段7座車站的軌旁設備建置與測試狀況，並於G11藝文特區站下車視察地下車站工程。

▲桃園捷運綠線邁入新里程

▲張善政市長（中）與桃園綠線列車製造團隊韓商現代樂鐵團隊。（圖／捷工局提供）

移交德國西門子　進行列車與號誌系統整合

張市長指出，過去一段時間，列車測試由韓國列車製造商現代樂鐵執行「有人駕駛」測試作業，全面蒐集列車性能、運轉穩定度及相關數據，相關測試已於今日完成階段性任務。後續將由現代樂鐵彙整測試成果，移交德國西門子公司進行列車與號誌系統的全面整合，正式展開無人駕駛測試。

號誌系統猶如捷運列車的神經中樞，負責行車控制與安全管理，是確保整體營運順暢與安全的關鍵環節。張善政表示，捷運綠線北段優先通車路段以今年底通車為目標，工期相當緊湊，市府與各工程團隊秉持將士用命的精神，全力推進各項工程與測試作業。

▲桃園捷運綠線邁入新里程

▲桃園捷運綠線北段優先通車路段7站主線動態測試。（圖／捷工局提供）

採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統

捷工局表示，捷運綠線工程已正式邁入新階段，並以今年北段7站優先通車為目標穩健推進。首批20列車輛已於去（114）年11月全數交付完成，後續陸續完成主線低速預測試、列車型式測試及參數校準作業，相關軌旁設備、第三軌供電及號誌系統靜態測試亦取得重要進展，為接續展開主線動態測試奠定良好基礎。

▲桃園捷運綠線邁入新里程

▲桃園捷運綠線北段優先通車路段7站主線動態測試。（圖／捷工局提供）

捷工局進一步說明，桃園捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，自即日起將展開為期數月的號誌系統主線動態測試，全面驗證行車安全、營運準點率、列車停靠精準度，以及緊急應變與疏散機制，確保系統符合契約規範及國際標準。同時，北段優先通車路段G11站至G15b站共7座車站工程持續推進，市府將以安全為最高原則，完善各項測試與整合作業，為市民提供更安全、便捷且具國際水準的捷運運輸服務。

包括市議員陳美梅、張碩芳、游吾和、黃家齊、市府捷工局長劉慶豐、桃捷公司董事長沈志藏、韓商現代樂鐵韓國總公司鐵道事業部本部長趙逸衍、德商西門子交通運輸股份有公司計畫副理石台恩（Thomas STEIN）、韓商現代樂鐵台灣分公司總經理禹濟曉等均一同出席。

01/26 全台詐欺最新數據

桃園捷運綠線北段7站優先通車主線動態測試

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

