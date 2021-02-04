美軍藏極端主義份子　國防部坦承：現在還不知道該怎麼處理

▲美國防部首位非裔部長奧斯丁上任第一大難題，便是如何解決軍中極端主義的難題。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會暴動已成歷史汙點，其中更發現當天有退役甚至現役軍人參與其中。國防部3日對此表示，目前尚不清楚該如何依據程度去處理白人至上主義和其他極端主義，接著宣布將在未來的60天內，暫停美軍全軍的常態活動，以利推動打擊軍中潛在的極端主義。

路透社引述國防部發言人柯比（John Kirby）指出，美國退役陸軍上將、國防部首位非裔部長奧斯丁（Lloyd Austin），在與美軍高層會議之後宣布命令，在未來60天之內，隨時都可能暫停軍隊的常態活動。

國防部尚未明確公布將會如何處理極端主義，或是公布軍隊中究竟有多少國族主義份子（nationalist）的統計數據。柯比受訪時表示，「我們還不知道要怎麼才能夠用有意義的、有效的、具體的方式進行，所以他（奧斯丁）才會召開這場會議，他也一定會下令暫停軍隊活動。」

報導指出，奧斯丁即將展開的這項舉動，是否是拜登政府下一步實質對抗極端主義的前哨戰，或是最終會淪為一次象徵性的處理，意在對美軍內的極端主義份子傳遞警告訊息，都還不確定。

此外，國防部也未明確表示，暫停常態活動的命令會持續多久，或是各指揮官在命令期間對於對抗極端主義，會有何種動作。