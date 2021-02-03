李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

▲金氏世界紀錄官方微博宣布李子柒打破自己的紀錄。（圖／翻攝微博吉尼斯世界紀錄）

記者曾俊豪／綜合報導

金氏世界紀錄官方微博2日宣佈，中國短視頻博主李子柒以1410萬的YouTube訂閱量（現已增加到1420萬），刷新由她自己創下的「最多訂閱量的YouTube中文頻道」的金氏世界紀錄。

金氏世界紀錄介紹，李子柒2017年8月在YouTub上發佈第一支影片「用葡萄皮做裙子」，先前採訪中，李子柒曾表示當時有網友把她的影片搬運到YouTube，並在簡介中篡改自己的國籍。為此，李子柒還專門錄制一支影片聲明自己是中國人，並委託海外運營機構在YouTube上同步發布影片。

▲李子柒影片有讓人沈澱心靈的魔力。（圖／翻攝自YouTube／李子柒 Liziqi）

而在2020年7月16日，李子柒因1140萬的YouTube訂閱量，被列入《金氏世界紀錄大全2021》，成為「最多訂閱量的YouTube中文頻道」的紀錄保持者。沒想到，6個月過去，李子柒YouTube訂閱量仍持續增加，達到1410萬，刷新自己先前創下的金氏世界紀錄，而到2月3日為止，她的訂閱量又增加到1420萬。

對於李子柒的成就，金氏世界紀錄官方微博分析，李子柒在影片中展現的田園生活，往往讓網友十分嚮往，特別的是，自己身處於高壓環境，但看到李子柒的影片，內心總會變得安靜。

事實上，李子柒的影響力不只金氏世界紀錄肯定，《財富》在「2020年中國最具影響力的商界女性」榜單上，去年首度評選「中國最具影響力的商界女性未來榜」，網紅李子柒也雀屏中選，可見其影響力廣泛。

▲李子柒ＹＴ訂閱數持續上升。（圖／翻攝YT李子柒）