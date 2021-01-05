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「繁榮之戒」破世界紀錄！鑲1萬2638顆鑽　巨型尺寸可蓋半個手掌

▲▼「繁榮之戒」（The Ring of Prosperity）。（圖／翻攝自推特／@artistryingold）

▲打破世界紀錄的「繁榮之戒」。（圖／翻攝自推特／@artistryingold）

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方邦密拉特（Meerut）仁雅尼珠寶公司（Renani）的創始人班薩爾（Harshit Bansal）在12月21日製作了一枚有著1萬2638顆天然鑽石的戒指「繁榮之戒」（The Ring of Prosperity），創下了新的金氏世界紀錄。

據CNN報導，在印度文化中，人們相信萬壽菊可以帶來繁榮與幸運，因此在班薩爾的設計中，繁榮之戒上面有一朵華麗的萬壽菊，它的每一層花瓣都鑲滿38.08克拉的鑽石，整個戒指重達165公克。這枚戒指又被稱為「萬壽菊（Marigold）」。

在此之前，金氏世界紀錄中有著最多鑽石的戒指是由印度海德拉巴（Hyderabad）的珠寶商霍爾馬克（Hallmark）所創造。當時，霍爾馬克所推出的鑽石戒指是以茶花為主題，上面共鑲有7801顆鑽石。

班薩爾表示，他之所以會創作這枚「繁榮之戒」，主要是因為他在印度蘇拉特（Surat）學習珠寶設計時，看到了霍爾馬克在2018年創下的紀錄，他心中萌生挑戰的念頭，於是不斷努力，終於在兩年後完成了戒指的設計。

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