黃捷見鳳山56秒「少女霸凌片」！心痛回應了：馬上聯繫教育局

▲黃捷見到少女被霸凌的影片，心痛發文了。（圖／記者洪靖宜攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄鳳山驚傳霸凌事件，本刊先前報導「鳳山女孩遭霸凌「飲料淋頭」！屁孩圍毆賞巴掌…56秒片瘋傳網暴怒」，一則女孩遭到圍毆的影片在網路上流傳，引起網路公憤。事件發生後不久，高雄市議員黃捷火速回應，已經與教育局一同介入釐清，調查清楚後會給予協助，「也拜託大家先不要再私自轉傳影片，造成傷害。」

一名網友3日晚間11點30分左右在臉書社團發文，疑似是鳳山的女孩遭到集體霸凌，被多人圍毆，傻楞原地不敢還手。影片引起網路公憤，不少人揚言肉搜霸凌者，也不斷標記多位高雄政治人物，希望能介入調查。

不少網友跑到黃捷的臉書洗版，張貼該則影片，希望黃捷能站出來，替受害的女孩討回公道。值得一提的是，影片發出後約25分鐘，黃捷3日晚間11點57分在臉書上回應，「稍早有一則疑似霸凌的影片在流傳，看了令人不捨。」

▼鳳山驚傳霸凌事件，網友對事發地進行比對。（合成圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事、翻攝Google Maps）



黃捷說明，看到影片後，立刻與教育局一同介入，希望能釐清狀況，等到調查清楚後，會立刻給予協助，「也拜託大家不要再私自轉傳影片」，以免造成二度傷害，若有後續發展，也會向支持者報告。

眾多網友看完貼文，在下方留言回應，「才剛剛看到，拜託一定要讓那些霸凌者受到懲罰，全部抓進去關」、「我也有看到，非常氣憤，也幸虧有高效率的議員會處理，是鳳山學子之福」、「有勞議座替這位受到霸凌的女學生伸張正義」、「那麼晚，真的很有效率，辛苦了！」

▼黃捷火速回應。（圖／翻攝臉書／黃捷 高雄市議員）



此外，有網友對事發地點進行肉搜，發現發生地疑似是高雄市政府社會局婦幼青少年活動中心，並且貼出對比圖。不過是否真的在該處發生，仍待進一步查證。

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