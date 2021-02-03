「罷捷」倒數...顏若芳頻向藍營開砲　呂謦煒嘆：政治鬥爭

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自YouTube／民進黨中央黨部）

記者徐政璿／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案將於6日正式投票，民進黨發言人顏若芳為了力挺黃捷，頻對國民黨開砲。國民黨政策會專員呂謦煒3日指出，顏若芳公開指稱罷捷是拿中國（大陸）的法律要罷免台灣民選的議員，還上綱上線到國民黨主席江啟臣上，現在跟國民黨的發言人鄭照新對上了，這種用政治鬥爭來打擊人民行使民意的作法，對照民進黨過去爭取民主的作為，實在令人慨歎。

呂謦煒表示，高雄市議會審議反萊豬的食安自治條例時，黃捷選擇與民進黨一致的立場，投票落跑，棄守人民健康，今天如果在民進黨全力護航下，黃捷成功的沒被罷免，黃捷欠了民進黨一個天大的恩情，雖無民進黨籍之名，卻有民進黨籍之實，此後就將成為民進黨的禁臠，要怎麼監督民進黨籍的市長？

呂謦煒抨擊，民進黨發言人為黃捷辯護絲毫不意外，但卻還要扯到國民黨跟國民黨主席江啟臣身上，看來是真的急了，回顧江啟臣今天在中常會的發言，明白指出「不論贊成或是反對罷免案，都應該站出來投票，確保罷免的結果符合實際的民意」、要「尊重鳳山區選民的意志」，將這樣的說法扣上江啟臣支持港版《國安法》的帽子，不知道民進黨的發言人到底有沒有學過邏輯？無論支持或反對，2月6日那天人民自有公斷，民進黨不知道在急什麼？

呂謦煒感嘆，民進黨跟黃捷都說自己挺香港，但是對真正能夠幫助的香港人的《港澳條例》修法，民進黨卻始終不敢動，甚至還有民進黨立委說《港澳條例》「模糊才是最佳解方」，國民黨始終相挺自由民主的精神，認同行使民意的表現，這點無論對罷捷案、對香港情勢、甚至是對緬甸情勢，立場始終一貫，這點至少跟一些口惠而實不至的政黨，是有天差地別的。