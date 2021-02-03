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向大陸採購疫苗有譜？　高孔廉：先放下敵意「才有解套辦法」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲2021年疫苗大戰，許多國家向大陸搶訂。（圖／CFP）

記者任以芳／台北報導

當今世界各國都在搶疫苗，台灣處於「一苗難求」狀態。日前，外界提出假設向大陸購買疫苗可能性，被視為有很大的政治障礙。對此，海基會前副董事長高孔廉今（3日）出席台商創新模式論壇，提出可能的解套辦法。他表示，「依照目前台海情勢，台灣政府出面採購大陸疫苗根本不可能，但可以從商業角度來解套，比如讓民間藥廠去採購，前提是台陸雙方都得拋下敵意。」

▲▼海基會前副董事長高孔廉、台北經營管理研究院長陳明璋、台展集團董事長廖漢明、宏鉅品牌管理上海董事長韓佳宏台青。（圖／記者任以芳攝）

▲海基會前副董事長高孔廉（中間）。（圖／記者任以芳攝）

面對兩岸關係的緊繃和不信任感，高孔廉也強調，「現在真的是蔡政府展現善意的時候，最起碼不要再一天到晚講武漢肺炎。」尤其，對大陸自行研發的疫苗效果也不要去批評，至少對岸有做出來，你台灣做不出來。

日前，反瘦肉精毒豬聯盟成員台灣醫生蘇偉碩也發文表示，在討論要不要用大陸疫苗之前，應該先從法規上去解決，如果大陸疫苗符合台灣安全法則，先不要特別對大陸疫苗採取「歧視作法。」對此，高孔廉認為，依照目前兩岸局勢，從法規面走有難度，更何況雙方政治上有敵意難解。

高孔廉進一步說，台灣在國際間能買到疫苗是最好的結果，但現在都是大缺貨的局面，如果讓政府去採購大陸疫苗也是絕對不可能。假如從「商業角度」來看，雙方先拋開敵意，由民間單位向大陸採購疫苗，假設有企業願意這樣做，也是自發性行為，這或許是一個解套的好辦法。

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大陸禁止台製肉品輸入，台商憂會不會影響其他農產品？（圖／記者呂佳賢攝）

國台辦日前宣布「台灣因有高致病性禽流感等疫情，嚴禁台灣生產、或台灣轉運的肉類品輸入。」消息一出，從事兩岸農產品進口等相關的台商十分憂心，大陸下一步會不會禁止其他農產品？包括十年大限到期的ECFA最後喊停？高孔廉認為，這確實是值得關注現象。

高孔廉進一步說，當年雙方談ECFA是禁止大陸的農產品，只有台灣可以過去對岸，對方已經做了一個非常大的讓步。現在因為萊豬問題，大陸停止台製肉品輸入，「其他東西慢慢也會。」早先台灣鳳梨賣去大陸，他們檢驗有放寬，大陸對我們的農產品確實有放寬限制，後來兩岸關係緊張，對岸開始按照標準來，你的鳳梨就不能買去。

最後，高孔廉強調，「其實，對方是有時候睜一眼閉一眼來處理，但是你如果一定要這樣子搞壞兩岸關係，一切照規矩來做。」他再次強調，現在是蔡政府展現善意的時候，台海關係不能再繼續惡化下去，必須做出適當調整，讓兩岸慢慢重新回到正常軌道。
 

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