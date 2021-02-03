疑疫苗卡關「5千萬簽約金被退回」！李秉穎曝真相：1情況會退錢

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

記者謝承恩／台北報導

台灣向國外購買輝瑞等疫苗，傳出BNT疫苗的亞洲總代理上海復星卡關刁難，使疫苗來台時間延後，日前有人士爆料，德方退還5000萬美元合約金退回，台大醫師李秉穎否認有退款一事，表示「沒有啦，談好了的事，沒有隨便退款，除非工廠倒閉。」

國際新冠疫苗情勢變化多端，台灣也積極向國外訂購疫苗，卻遲遲無確切運台時間，廣播節目《周玉蔻嗆新聞》今（3）日指出，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，衛福部想直接向德方購買輝瑞疫苗，卻引發疫苗亞洲代理上海復星卡關阻撓，最後只得退回預先支付的5000萬美元合約約金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎指出，「我們跟德國疫苗藥廠的對談是直接的，但洽購要經過已授權代理商。」理論上如果授權代理商上海復星不給過，那要拿到疫苗就有困難，但他表示，從未聽過有五千萬簽約金被退回的說法，「已經談好了，沒有隨便退錢的問題，除非工廠倒閉，做不出疫苗，那才有可能退錢。」

節目中也提問，原本這一批疫苗是要給醫護人員使用？李秉穎說明，當初設定就是醫護人員優先施打，目前疫苗還在購買的途徑當中，哪一批疫苗最先進來，醫護人員就先打那一種，沒有設定只能給誰打，也沒說3月底前一定會拿到醫療人員疫苗，但我們希望能夠盡快取得。