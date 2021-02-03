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外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲一名醫師將毒品塗抹在下體導致另一名女性中毒身亡，近日他出面翻供一切都是女方「自願的」。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名德國醫師與人妻病患發生關係時，竟把一級毒品古柯鹼塗在自己的下體，導致這名病患在幫他口交時因不慎吸入過量的毒品而中毒身亡，醫師後來以強姦、傷害致死等罪名被判處9年徒刑。日前人妻的丈夫和兒子持續對醫師起訴並要求賠償，結果這名醫師決定打破沉默，並聲稱一切都是人妻「自願的」。

根據《英國太陽報》報導，45歲的整形醫師大衛（Andreas David Niederbichler）在2018年時，認識了38歲的人妻伊馮娜（Yvonne），2人很快地就展開了戀情並發生關係，然而在某次的性行為時，大衛竟將古柯鹼偷偷的塗抹在生殖器上，導致伊馮娜幫他口交後就陷入了昏迷，最後送醫時因吸入過量的毒品，被醫院宣告死亡。

▲醫師因塗抹過量古柯鹼導致女子送醫後宣告不治。

醫師大衛後來被法院判處了9年徒刑，但這樣似乎仍無法平息伊馮娜家屬的怒火，持續地對他提起上訴，大衛也因此決定出面翻供，他向當地媒體表示，自己確實有使用古柯鹼，但是是在伊馮娜知情的情況下使用，「我想製造一種特殊的氣氛，而她是自願參與的」，他表示目前正尋找能幫自己脫罪的有力證據。

他也向媒體爆料，其實伊馮娜並不是第一次使用古柯鹼，她知道自己正在做什麼，同時也指出，自己在律師的鼓勵下決定要打破沉默，證明他造成伊馮娜死亡的判決是錯誤的，並且拒絕支付任何賠償跟喪葬費。目前上訴法院已經駁回了大衛的請求，目前他也還沒有找到可以再次上訴的新證據，而民事訴訟仍持續在進行中。

▲大衛表示，並不會支付家屬的賠償跟任何喪葬費用。

事實上，伊馮娜並不是第一位受害者，在2015年9月到2018年2月之間，大衛也曾用類似的手法與另外3名女性發生性交、肛交及口交，甚至檢察官還調查出他將古柯鹼藏在香檳、口紅和牙膏中，再利用自己在外科診所擔任主任醫師的身分對其他婦女進行誘騙，有受害者就出面表示，自己與大衛發生關係後就因毒品產生頭暈目眩的狀況，還因此發生了2次車禍。

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