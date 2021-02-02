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名指揮家慘中《魔笛》淫咒！狂偷吃女學生　正宮怒：我老公好用嗎

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲音樂界才子佳人，擔任指揮的人夫竟外遇自己女學生更共遊上海，正宮超怒提告（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

音樂界才子爆偷腥！在國立大學兼任助理的交響樂指揮家遭妻子提告，人妻主張丈夫與留學德國的女學生發生婚外情，並同遊上海同房住3晚。怒向人夫及女學生求償100萬，士林地院審酌女學生面對正宮質問「我老公好用嗎」，並道歉稱「自己是野花野草」，故判人夫、女學生應賠償30萬元，可上訴。

根據判決指出，人妻香香（化名）與人夫結婚近19年，遇有3名子女。但沒想到丈夫阿力（化名）身為名指揮家竟於2018年10月間，向知名旅行社購買上海機加酒自由行行程，和女學生喬喬（化名）同遊上海並住進4星級的高級酒店3晚。香香立刻跑去向喬喬對質，「上海好玩嗎？我老公好用嗎？他追妳嗎。」

遭到正宮嚴厲詢問下的喬喬並立即道歉，並向香香表示「我知道一個巴掌拍不響，我也承認我並沒有拒絕阿力老師」當香香問什麼時候開始，喬喬表示回想不起來確定時間，並回應該是在《魔笛》排練期間，老師都說他順路，所以排練完都會載我回關渡宿舍，差不多7月底8月初左右」。喬喬難過認錯表示「我只是路邊的野花雜草…我知道自己真的一時貪玩而做錯了事情…我真的對不起妳」，並表示會和阿力一刀兩斷。

豈料正宮香香可能太氣了，竟向喬喬爆料說自己過去曾墮胎2次，而且也是阿力在排練《魔笛》歌劇期間，阿力也劈腿當時排練成員，「他好像有此偏好。」

▼人妻向小三表示，丈夫逢練《魔笛》就會有這種偷吃情形。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

法院審理時，阿力辯稱「妻子婚後時常提離婚，2人也分房6年」，2018年5月兩人更口頭達成離婚意思，而且在2018年10月他和喬喬去上海會同房，是基於「女性住宿安全考量及節省旅費因素」，在房間裡2人是分床睡，並無踰矩行為。而喬喬雖然向法官坦承，2018年10月曾和阿力共赴上海參與拍賣會及文藝活動，卻也堅稱雙方僅是朋友往來，並無男女關係，請求判決免賠。

不過法官審酌，喬喬和正宮的對話裡已經認錯，經查2也確實一起到上海同房3晚，就算是分床睡，但4天3夜同進同出、共居一室，也已經是踰越正常友誼份際的侵害配偶權行為，認為香香求償有理由，認為阿力、喬喬應連帶賠30萬元。可上訴

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