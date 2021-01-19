50歲嬤謊稱是19歲妹　把上22歲鮮肉同居將步入禮堂

▲美國一名男子在tinder上與一名大她28歲的阿姨交往。（圖／翻攝自Facebook／Perry Hopstein）



實習記者劉佩婷／綜合報導

美國北卡羅來納州（State of North Carolina）一名50歲女性莎朗·霍金斯（Sharon Hawkins）於去年1月時，在交友軟體（Tinder）上認識一名小她28歲的鮮肉，交往並同居了將近一年多，今年兩人決定結婚，攜手共度未來。

根據英國《每日郵報》報導，莎朗提到，與前夫一起出門的時候都會不經意地想要注意20多歲的男人，於是在2015年結束16年的婚姻，並勇敢面對自己，決定下載交友軟體，同時將自己的年齡降低到19歲之後，遇上一名小她28歲的小鮮肉佩里·霍普斯坦（Perry Hopstein），兩人隨即開始交往且同居，並在今年將舉行婚禮。

▲兩人決定將於今年舉行婚禮，並共度未來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

佩里透漏，當一開始在軟體上看到莎朗的照片，就覺得她的內心住著一個年輕且有趣的靈魂，也不在乎他們年齡的差距。莎朗表示，佩里甚至比她的三個孩子都還要小，每當她與佩里一起外出的時候，很多人都會覺得他們是母子檔，但最慶幸的是，雙方的家人也都知道他們的關係，也相當支持這樣的決定。

莎朗更說，一開始會擔心佩里的母親會反對兒子娶了與自己年齡相仿的人當作老婆，但意外的是，當她們見面時，佩里的母親則是張開雙臂，擁抱了莎朗，並支持他們的婚事。

一名網友loonylin表示，再過10年莎朗就滿60歲了，「不知道佩里那時作何感想？會不會後悔？」，還有另一名網友則是笑說，「年紀輕輕才22歲，竟然就對人生失去野心，居然要跟50歲阿嬤定下來！」