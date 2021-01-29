臺中女麗購優惠+東森購物加碼　限量「大安飛天豬」掀搶訂潮

▲臺中農業局長帶著大安農會到東森購物推廣「臺中女麗購」，祭出限量600組的大安飛天豬禮盒，下殺55折掀起搶訂潮。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

醬香四溢的香菇滷肉，配上鮮脆多汁的紅酒香腸，讓東森購物專家也忍不住一口接著一口。臺中農業局長帶著大安農會，北上到東森購物推廣臺中女麗購活動，祭出限量600組的「大安飛天豬禮盒」下殺55折，馬上掀起搶訂潮。



▲大安飛天豬的好味道，讓東森購物專家也忍不住一口接著一口。（圖／記者吳杰澄攝）

臺中市農業局長蔡精強表示，此次產地直送「大安飛天豬」到東森購物，純粹是為了分享給消費者，讓老饕不必專程跑臺中，就能品嚐到安心、健康的在地農產品，而且這波臺中女麗購活動也搭上農曆新年檔期，臺中市長盧秀燕更推出限量優惠價讓民眾購買「大安飛天豬經典禮盒」，不論自用或送禮給親戚朋友，都是不錯的選擇。



▲臺中農業局長蔡精強(左2)帶著大安農會北上推廣臺中女麗購。（圖／記者吳杰澄攝）

大安農會總幹事蔡建宗則強調，「今天推出的香腸、香菇滷肉、焢肉、鹹豬肉，都是來自有產銷履歷的豬肉，大安豬肉有3大保證、7道把關，保證國產豬肉、保證產銷履歷驗證、保證瘦肉精零檢出。」另外，他也補充說道，因應現代人飲食習慣改變、口味變化大，大安農會還結合了自家製酒廠自行蒸餾的葡萄酒、紅酒、白蘭地等，研發出各式風味，滿足不同喜好的消費者。



▲▼大安農會研發了各式風味商品供消費者選擇。（圖／記者吳杰澄攝）





2020臺中購物節，創下六都振興經濟網路討論聲量第一，繳出消費登錄累積金額90億元的漂亮成績後，臺中市政府趁勝追擊，再推第二檔活動「臺中女麗購」，60天活動期間內，至台中任一店家消費累計滿500元，即可於APP登錄發票獲得一組抽獎序號。值得一提的是，「2020台中女麗購」將延用「臺中購物節」APP，民眾只要下載或更新現有程式至最新版本，即可快速掃描發票登錄抽大獎。



▲2020臺中購物節，創下六都振興經濟網路討論聲量第一。（圖／ETtoday資料畫面）

臺中市經濟發展局科長許瓊華進一步說，臺中女麗購主要是從「她經濟」做為出發，希望藉此推動美容美體、零售、運動休閒、休閒旅宿這四大產業的經濟成長，活動從去年12/9一直到今年2/6為止，目前已推出線上天天抽3萬元的美妝保養品、現場週週抽美妝保養品10萬元禮金、雙週抽按摩椅以及月月抽汽車、鑽戒，而壓軸的最大獎黃金五十兩，將會在農曆年後會抽出。



▲消費滿500元 登錄臺中購物節APP，就有機會抽中大獎。（圖／翻攝自臺中女麗購官網）

此外，為了符合後疫情時代多元化的消費型態，「臺中女麗購」也媒合東森網路購物平台推出專區，線上同步加碼衝買氣。東森購物電商事業部執行長楊俊元指出，「像金鑽飾品、美容家電、保養品等商品在女麗購專區都有，加上國旅夯、春節也快到了，也推薦旅遊、住宿券可以馬上使用，現在買最高回饋20%東森幣，還有期間限定的下單抽奢華國旅、豪華汽車、iphon12等等，像2月開始又有東森大樂透，首獎就是100萬的東森提貨券。」



▲東森購物推出期間限定下單抽iPhon12等加碼優惠刺激買氣。（圖／翻攝自ETMall）

臺中女麗購進入倒數一週，不論是在實體或線上，只要消費累積滿500元， 登錄臺中購物節APP，就能換一張抽獎券，所以買越多中獎機會越大！趕快把握機會掃描QRcode，下一個大獎的幸運得主可能就是你。

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