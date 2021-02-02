外送員機車貼「努力賺錢」！半夜送餐路口遇死劫　噴飛水溝爆頭

▲花蓮一名外送員深夜送餐時遇到車禍，噴飛至水溝頭部重創身亡。（圖／民眾提供）



記者陳豐德、蕭可正／花蓮報導

花蓮一位Uber Eats外送員2日0時30分騎乘機車時，在吉安鄉慶豐四街與慶南三街口發生車禍，他在路口與轎車碰撞後噴飛至水溝，頭部重創當場沒了呼吸心跳，經送醫搶救後仍不治，詳細的車禍原因仍待警方進一步釐清。

據了解，外送員龍男（44歲）騎乘機車沿著慶豐四街北往南，而劉姓駕駛開著轎車則由西往東行駛，經過交叉路口時雙方閃避不及發生碰撞，因為強大撞擊力道，龍男噴飛至水溝，安全帽彈飛，頭部受到嚴重撞擊，送醫仍未救回性命，他在車身上還貼著「努力賺錢」字樣，令人鼻酸。

而劉姓駕駛開的轎車也衝進一旁水溝，警方獲報到場後出動拖吊車才將車輛吊起，經酒測後並無酒精反應，駕駛也並未受傷。

劉男表示，當時吃完宵夜要返家，在路口發生碰撞後車輛失控衝進水溝。警方表示，事發的車禍現場並沒有號誌，但機車為主線道，轎車則是支線道，依規定轎車應該禮讓機車先行，但詳細肇事責任仍待進一步釐清。

▼機車車身貼著努力賺錢。（圖／民眾提供）



▼車禍現場車殼碎片四散。（圖／民眾提供）



▼轎車失控衝入水溝。（圖／民眾提供）



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