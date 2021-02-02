沒領到餐給負評　她慘被外送員破門威脅：不取消我就弄死你！

▲女子被外送員威脅，嚇得搬家。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

記者李振慧／綜合報導

上海一名女子最近上當地外送平台點餐，由於外送員不配合送餐且態度惡劣，所以給了負評，沒想到對方隔天竟然找上門，不但砸毀她家門，還用凶狠口氣威脅，「3分鐘不取消，我就弄死你」。

居住在上海的張姓女子上月31日在微博上發文表示，上月16日晚間8時她在外送平台餓了麼點水果，發現沒接到外送員電話回撥，對方態度很差的說「我不送了，已經送過1次，先放在車裡明天再說」，就掛斷她電話，她便給了負評，隔天早上11時50分左右在家休息時，突然聽到門外有人瘋狂砸門，查看發現竟然是該名外送員。

影片中可看到，情緒激動的外送員不斷在門外叫罵，「差評給我取消掉，他X的，我給你說，3分鐘解決不了，我就弄死你」，後來又向張女勒索人民幣200元（約台幣866元）賠償金，而且還破壞張女家大門，張女因為害怕給錢他才離開。

張女後來前往警局報案，警方當天下午便逮捕到肇事外送員，得知對方以前曾有案底，憤怒表示，事件已對她造成創傷，如果不是發生在白天，附近也沒有鄰居的話，自己很有可能已經遭遇不測。外送員因尋釁滋事罪名被拘留10天，張女為了避免麻煩已經搬家。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

