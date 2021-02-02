台南無照釀6死！馬3車主可罰1.2萬　律師曝：恐有連帶賠償要扛

▲台南6死車禍，車主出借車輛給王姓無照駕駛人，可能得負擔賠償家屬的責任。（圖／記者林悅攝）

記者羅志華／綜合報導

三對年紀在16到21歲的情侶，於1日深夜駕車出遊，行經台南市台江大道、工明二路口時，因超載、超速壓過橋面凸起處，導致車輛失控撞上路旁工廠、6人全數罹難，警方查出，駕駛不但無照，車子也是借來的；律師范振中分析，出借車子的車主，很可能需負擔民事賠償家屬的責任，刑事部分，則因借車與車禍因果關聯低，成立機率不高，但律師丁昱仁則認為，「車主不須負擔任何責任」。

根據《道路交通管理條例》，車主同意無照駕駛人開車，罰緩6千到1萬2千元，而《民法》184條後段規定，「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任」，范振中律師指出，無照駕駛屬違法行為，車主明知駕駛人無照仍出借，於6死車禍中，須對家屬負擔賠償責任。

律師李岳洋指出，若無照駕駛人謊稱，是替某位有照駕駛向車主借車，最後卻是自己無照開車，責任歸屬則有待釐清。

至於刑事過失致死部分，范振中律師及李岳洋律師都認為，刑責成立對因果關係要求較嚴，即使車主明知駕駛人無照、仍借車給他開，但無照的人上路，不一定就會發生車禍（無照的人，也可能有好技術），「借車」與「車禍發生」的關聯性不高，被定罪的可能性相當低。

但丁昱仁律師認為，車主不須負擔任何法律責任，「車主出借車輛，並不能預期駕駛人會怎麼開」，本件車禍肇因於駕駛超速、超載，與車輛來源無關，「無論他的車是跟家人借、租用，或甚至偷來的，駕駛人的行為，才與車禍有直接關聯」。

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