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台南6死車禍奪命原因出爐！3對情侶「頸椎全斷+血胸」瞬間斷氣

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道發生重大死亡交通事故，1名王姓男子涉嫌無照駕駛自小客車搭載5名友人，疑似車速過快、車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，車上6人送醫急救均傷重不治身亡，台南地檢署檢察官2日下午完成全部死者的相驗，死因大都是頸椎斷裂與氣血胸。

▲郭姓男子以行刑式槍殺方姓被害人，台南地檢署偵查終結，依殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官會同法醫，在台南市立殯儀館，完成安南區台江大道二段6人死亡車禍案之死者相驗。（圖／記者林悅攝）

南檢指出，有關安南區重大車禍案件，因6名死者分送成大醫院、永康奇美醫院及台南市立安南醫院等3家不同醫院，疫情期間似不宜在醫院進行相驗，因此稍早檢方與家屬協調移置屍體至同一處所相驗，2日下午4時許，檢察官前往台南市立殯儀館進行司法相驗，經會同法醫相驗完成。

▲王姓男子涉嫌無照駕駛向他人借得之自小客車載5名友人出遊，卻在台南發生自撞車禍，造成車上6人無生命跡象，送醫不治身亡。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南車禍6死。（圖／記者林悅攝）

檢察官指出，已完成全部死者相驗，死因大都是頸椎斷裂與氣血胸，除其中1名家屬對於事故現場的路面設計高低落差太大提出質疑以外，其餘家屬都無意見。相關案情會進一步調查釐清中。

據了解，2月1日深夜11時54分許，台南市安南區台江大道二段發生重大死亡交通事故，一名王姓男子涉嫌無照駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，行經安南區台江大道二段201號前，疑似車速過快、車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，車上六人當場無生命跡象，經送安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院搶救無效，6人均宣告不治死亡。

台南市警三分局經調閱事故地點周遭監視器畫面，初步發現肇事車輛沿台江大道由東向西快速行駛，行經該處不明原因打滑，導致車體旋轉180度橫移跨越雙黃線及對向車道，最後車輛右側高速撞擊工廠警衛室，造成車上6人無呼吸心跳。其中王姓男子（22歲）駕駛人，送到永康奇美醫院（醫院方面未再進一步作酒精檢測）、黃姓女子（16歲）及楊姓男子（18歲）送永康奇美醫院、廖姓男子（21歲）送安南醫院，另羅姓女子（16歲）及魏姓女子（20歲）送成大醫院搶救，最後均搶救無效，6人全部喪失寶貴生命。

警方初步調查，死者王男涉嫌無照駕駛、超載、超速等，導致失控肇事，全案肇事因及責任由檢警調查中。目前出借肇事車輛的裴姓車主已被檢方傳喚調查。

據檢警調查，車主21歲裴姓男子與本交通事故案之駕駛王男為朋友，為王男在台東工作時認識，2020年1月份，裴男在台中買二手車，因裴男要回台東，將車輛借予王男使用，王男表示車輛用於上班代步。裴男2日凌晨4時許才知道王男發生交通事故，裴男並不知道車輛借用給王男期間，王男使用車輛的情形，也不知道王男這幾天把車開去哪裡。該交通事故車上6人，裴男僅認識王男，斐男對於王男是否有汽車駕照並不知情。

惟依據道路交通管理處罰條例第21條相關規定，汽車所有人允許未領有駕駛執照之駕駛人駕駛其汽車者，除了可處新台幣6千元以上1萬2千元以下罰鍰外，並記該汽車違規紀錄1次，對於斐男將車輛借給無汽車駕照的王男駕駛，警方將於釐清案況後，對違規行為依法製單舉發。

▼台南6死車禍，家屬殯儀館認屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南6死車禍，殯儀館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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