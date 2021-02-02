獨／5寶爸嗆「要輸贏嗎」　前雇主再爆內幕：討回女兒還打來要紅包

▲雖然曾被五寶爸嗆「要輸贏嗎」，陳姓前雇主仍然願意伸出援手。（圖／陳姓雇主提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中五寶爸江姓男子自從去年聖誕夜網路急售嬰兒車至今風波不斷，陳姓前雇主2日受訪表示，當初驚見江因為無力照顧二女兒，導致面黃肌瘦，因此無條件幫忙照顧，不料在3歲生日當天被強行抱回，江還打電話來索討女兒紅包，陳妻氣不過說，不然這幾年奶粉錢算一算，結果，江「見笑轉生氣」嗆「要輸贏嗎」？陳坦承如今還願意幫江找工作，純粹是不捨小孩。

陳男說，和江男原本是朋友，後來知道家境困難後，主動找江來做輕鋼架工作，他一直沒有把江當員工看，不但讓江的母親來家裡住，供應三餐，連江的二女兒也一起照顧，視如己出，從出生幾個月後就扶養到3歲，直到生日當天，江和江妻來抱回女兒。

▲陳姓前雇主把江的二女兒照顧得白白胖胖。

陳男無奈的說，照料江的二女兒2年多來，江從未拿給他半毛錢，遑論一片尿布、一瓶痱子粉，更令人生氣的是，有次他和老婆去外地工作，女兒委由江母代為照顧，江母竟謊稱女兒生病，沒錢帶去看醫生，他馬上匯錢給江母，回到家後，發現女兒根本沒事，而且江母還趁家裡沒大人，偷走現金，連手機、行動電源都偷，他不禁痛罵「飼老鼠咬布袋」，需要錢明講，不需用偷的。

照顧二女兒的某年過年，陳接到江電話，劈頭就說「收了多少紅包」、「要拿來啊」，陳一時不解，「什麼紅包我們拿去」，後來得知江以為他的親友會包紅包給二女兒，氣得大罵江。

二女兒3歲生日當天，江夫妻倆要來抱走小孩，陳說，剛照顧時，小孩體重不到6公斤，有次帶去看醫生，還被醫生痛罵「怎麼照顧小孩的」、「虐童嗎」，經他出示身分證後，醫生才得知真相，如今把二女兒養得白白胖胖的，江竟然要把女兒帶回去。

陳妻一時不捨說出氣話，「這幾年奶粉錢算一算」，不料江竟回嗆「要輸贏嗎」，2人也就從2019年至今不再連絡，他的LINE也被江封鎖，陳解釋，當時他老婆明知江根本無力照顧，故意要這麼說的。

即使2人交惡至今，陳說，看到江日子不好過，仍然不計前嫌，願意幫江找工作，盡管他被親友罵「熱臉貼冷屁股」，但他強調完全是不捨得小孩受苦。

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