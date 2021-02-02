　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／曾坐牢6年更重視家人　5寶爸前雇主：敢生要敢養不能苦小孩

▲▼前雇主表示，他曾犯過錯所以更加重視家庭，要求五寶爸要爭氣養小孩。（圖／陳姓雇主提供）

▲前雇主表示，他曾犯過錯所以更加重視家庭，要求五寶爸要爭氣養小孩。（圖／陳姓雇主提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中五寶爸江姓男子自從去年聖誕夜網路急售嬰兒車至今風波不斷，當初無條件照顧江的二女兒，如今又願幫忙找工作的陳姓前雇主2日表示，他年輕曾犯過錯，也付出代價，妻子2019年一度還病危，因此讓他更重視家庭，他希望江男爭氣一點，敢生要敢養，無論大人多麼苦，都不能苦小孩。

▲▼前雇主表示，他曾犯過錯所以更加重視家庭，要求五寶爸要爭氣養小孩。（圖／陳姓雇主提供）

陳男回憶起2016年剛認識江男時，當時江還只有2歲的大女兒和幾個月大的二女兒，他到過江家一看，差點昏倒，家裡全是垃圾，毫無站立之處，他不忍二女兒在這種環境下長大，而且江夫妻倆也無力照顧2個女兒，有次大女兒半夜發燒，還是他載去急診室，後來江也同意，他才把二女兒抱回家照顧。

▲▼前雇主表示，他曾犯過錯所以更加重視家庭，要求五寶爸要爭氣養小孩。（圖／陳姓雇主提供）

江男的新聞一直不斷，不忍江的工作時有時無，害到小孩，尤其江的么子還被燙傷，他才不計前嫌，願意幫江找日薪1600元的輕鋼架工作，為了江好，讓江回歸正常生活，他會保密的帶去和新老闆面試，如果江願意的話，希望江主動找他連絡。

陳男說，年輕時曾犯過重大刑案，做過6年牢，也花上8百多萬元，他已付出代價，加上他妻子前年心肌梗塞，還曾收到醫院的病危通知，因此讓他更加珍惜家庭和家人。

他說，自從在臉書po出又要幫忙江男之後，他接到上百通親友電話，絕大多數都在罵他「不值得」、「熱臉貼冷屁股」等等，但他因為放不下小孩，所以才願意再幫一次，他希望江，敢生要敢養，男人要爭點氣，好好扶養小孩，不要苦到小孩。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
空姐機上半裸「絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲
快訊／誤報帳單分期　花旗銀遭罰600萬
「豐年果糖童星」遭捲車底亡　駕駛喊：剎車失靈！檢方調查結果曝
20歲女歌手遭爸爸「暴打2巴掌」！半夜躲警局求保護
快訊／陸軍少校5F墜落亡　原本打算今年退伍
「大咖一線男主持」驚爆性騷：我很大！　她怒還原超噁內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

女歌手控父家暴…「痛賞2耳光」原因曝！　左右臉瘀腫打給媽求救

嘉義女買菜返家「遭捲聯結車底」慘死！駕駛吐：有聽到輾過去聲音

獨／客運緩慢左轉仍遭機車擦撞　目擊者：遇神風特攻隊再慢也沒用

空姐機上半裸「撞床撞牆、絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲

「豐年果糖童星」遭捲車底亡！駕駛喊：剎車失靈　遭檢方起訴

宜蘭惡男性侵國中女　想以精神疾病脫罪...法官識破判7年

台南無照釀6死！馬3車主可罰1.2萬　律師曝：恐有連帶賠償要扛

7400萬「現金+房產」都給朋友和前婆婆　起底新北女富豪暗黑計畫

快訊／陸軍少校「宿舍5F墜下」！搶救不治　原本打算今年退伍

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

女歌手控父家暴…「痛賞2耳光」原因曝！　左右臉瘀腫打給媽求救

嘉義女買菜返家「遭捲聯結車底」慘死！駕駛吐：有聽到輾過去聲音

獨／客運緩慢左轉仍遭機車擦撞　目擊者：遇神風特攻隊再慢也沒用

空姐機上半裸「撞床撞牆、絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲

「豐年果糖童星」遭捲車底亡！駕駛喊：剎車失靈　遭檢方起訴

宜蘭惡男性侵國中女　想以精神疾病脫罪...法官識破判7年

台南無照釀6死！馬3車主可罰1.2萬　律師曝：恐有連帶賠償要扛

7400萬「現金+房產」都給朋友和前婆婆　起底新北女富豪暗黑計畫

快訊／陸軍少校「宿舍5F墜下」！搶救不治　原本打算今年退伍

2隻拉拉「委屈擠一床」！網見「隔壁亮點」笑翻：天使就是這樣

寵物雲商城「新春加碼」四大專區限時開放　福袋、乾乾、零食、用品4折起

布林肯稱美會為港人「敞開大門」　陸：錯誤言行應反思糾正

馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

工作人員開女生身體玩笑　鍾瑶怒制止：言語性騷擾更可怕

「飛鼠號」失聯8天今傳好消息　中央大學：訊號接收成功

國寶計劃建造養生村 北海福座彌陀聖像開光啟用

北富銀、永豐銀系統卡關　金管會：問題已排除！

年度盛事「暴雪嘉年華」2月底線上登場　 歡慶30週年全程免費看

韓國歐巴「肛門篩檢」慘哭進中國！怒向北京大使館抗議：根本國恥

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

台南6死車禍超載　22歲駕駛無照

即／烘爐地驚傳2男命案　現場留炭盆

台南6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷

快訊／台南車禍畫面曝！甩尾猛撞6人無生命跡象

台南車禍5死1命危　報案者聽到呻吟聲

快訊／台南深夜車禍！車內6人送醫皆不治

台江大道車禍6死！同事揪出遊「爸媽全不知」

快訊／台南車禍「3女3男」重傷！最小10歲急救中

台江大道6死車禍「4關鍵」曝！

更多熱門

相關新聞

獨／5寶爸嗆「要輸贏嗎」　前雇主再爆內幕

獨／5寶爸嗆「要輸贏嗎」　前雇主再爆內幕

台中五寶爸江姓男子自從去年聖誕夜網路急售嬰兒車至今風波不斷，陳姓前雇主2日受訪表示，當初驚見江因為無力照顧二女兒，導致面黃肌瘦，因此無條件幫忙照顧，不料在3歲生日當天被強行抱回，江還打電話來索討女兒紅包，陳妻氣不過說，不然這幾年奶粉錢算一算，結果，江「見笑轉生氣」嗆說「要輸贏嗎」？陳坦承如今還願意幫江找工作，純粹是不捨小孩。

5寶爸傳拒接電話　行善團發年菜聯繫不到他

5寶爸傳拒接電話　行善團發年菜聯繫不到他

5寶爸前雇主喊話再幫：肯吃苦保障底薪5萬

5寶爸前雇主喊話再幫：肯吃苦保障底薪5萬

獨／五寶爸兒燙傷　社會局「全面考慮安置子女」

獨／五寶爸兒燙傷　社會局「全面考慮安置子女」

5寶爸遭通報兒虐！　檢方調查結果出爐

5寶爸遭通報兒虐！　檢方調查結果出爐

關鍵字：

五寶爸輕鋼架

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面