獨／曾坐牢6年更重視家人　5寶爸前雇主：敢生要敢養不能苦小孩

▲前雇主表示，他曾犯過錯所以更加重視家庭，要求五寶爸要爭氣養小孩。（圖／陳姓雇主提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中五寶爸江姓男子自從去年聖誕夜網路急售嬰兒車至今風波不斷，當初無條件照顧江的二女兒，如今又願幫忙找工作的陳姓前雇主2日表示，他年輕曾犯過錯，也付出代價，妻子2019年一度還病危，因此讓他更重視家庭，他希望江男爭氣一點，敢生要敢養，無論大人多麼苦，都不能苦小孩。

陳男回憶起2016年剛認識江男時，當時江還只有2歲的大女兒和幾個月大的二女兒，他到過江家一看，差點昏倒，家裡全是垃圾，毫無站立之處，他不忍二女兒在這種環境下長大，而且江夫妻倆也無力照顧2個女兒，有次大女兒半夜發燒，還是他載去急診室，後來江也同意，他才把二女兒抱回家照顧。

江男的新聞一直不斷，不忍江的工作時有時無，害到小孩，尤其江的么子還被燙傷，他才不計前嫌，願意幫江找日薪1600元的輕鋼架工作，為了江好，讓江回歸正常生活，他會保密的帶去和新老闆面試，如果江願意的話，希望江主動找他連絡。

陳男說，年輕時曾犯過重大刑案，做過6年牢，也花上8百多萬元，他已付出代價，加上他妻子前年心肌梗塞，還曾收到醫院的病危通知，因此讓他更加珍惜家庭和家人。

他說，自從在臉書po出又要幫忙江男之後，他接到上百通親友電話，絕大多數都在罵他「不值得」、「熱臉貼冷屁股」等等，但他因為放不下小孩，所以才願意再幫一次，他希望江，敢生要敢養，男人要爭點氣，好好扶養小孩，不要苦到小孩。

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