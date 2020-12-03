大溪老街騎牌樓修繕開工　以「大溪好生活」為概念

▲大溪老街騎牌樓修繕工程開工了！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為保存大溪老城區珍貴歷史記憶，桃園市政府文化局爭取文化部再造歷史現場計畫補助，辦理和平路、中山路與中央路老街騎牌樓、老街整體燈光照明修繕工程，3日舉行開工。市長鄭文燦表示，該工程於今年10月起分段施工，預計明（2021）年5月完工後，將形塑具有豐富層次的夜間光環境，讓大溪老城區展現不一樣的歷史魅力。

▲▼擊槌宣布開工。（圖／市府提供）

鄭市長指出，大溪老街騎牌樓修繕工程總經費共計1億7,000萬元，其中文化部補助1億200萬元，市府配合款6,800萬元。大溪老街騎牌樓修繕工程採用「修舊如舊」方式進行，建築團隊採用八大工法保存老街原有風格，工程項目包括騎樓現況天花板更新、電線管線整理、屋瓦檢修、牌樓立面清洗、地坪磁磚檢修等，並分析三條街道人潮活動特質，營造適合使用者需求的文化氛圍。

▲老街居民相揪搓湯圓，期開工大吉。（圖／市府提供）

除了修繕老街騎牌樓，市府也在大溪推動電纜地下化、崁津公園改造、崖線步道透明電梯、大溪停車場改造等，未來將透過小吃美食、工藝、文創及文化活動，讓大溪成為桃園的歷史旅遊新亮點。

文化局副局長王麗娟表示，大溪老街騎牌樓修繕工程以「大溪好生活」為概念，透過里長、大溪文化協會、在地商家及居民辦理多次說明會及工作坊，並彙整各方意見作為老城區修繕方向，期盼建築修復後更貼近老城區的生活樣態，重現大溪歷史記憶及生活經驗。

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