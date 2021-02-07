部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

▲蔡總統感謝相關人員守住疫情。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

部桃警報解除！指揮中心7日宣布，衛福部桃園醫院「前進指揮所」任務達成，部桃員工和病人的健保卡的「自主健康管理註記」，自2月7日零時起取消。對此，總統蔡英文表示，「心頭抓乎定」，一定要繼續貫徹防疫措施。

蔡英文在臉書表示，謝謝桃園，這段時間，大家都辛苦了。從部桃專案的醫院清空計畫啟動，以及確診案例曾經到院的最後足跡起算，已經滿14天。部桃全院的2135位員工在隔離期滿後，也全部採檢為陰性，加上醫院環境檢測結果，指揮中心評估，醫院內部持續感染的風險，終於解除了。

她要謝謝，指揮中心和防疫國家隊所有夥伴，尤其是進駐「前進指揮所」的王必勝，再一次為台灣守住了疫情防線。所有配合隔離的醫院員工、病人、家屬，忍受著不便，確保了疫情沒有向外擴散。

蔡總統說，這一段時間，桃園成為全國矚目的焦點，因為桃園市民的團結、堅強，也因為市長鄭文燦帶領市府團隊積極應變，和中央合作無間。一場挑戰，讓大家更清楚桃園為全國承擔起的責任，再一次謝謝全體桃園市民。

農曆新年將至，蔡英文說，桃園傳來好消息，讓大家更能「心頭抓乎定」，但提醒，一定要繼續貫徹防疫措施，才能讓台灣有個好年。