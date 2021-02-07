　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

▲▼蔡總統感謝相關人員守住疫情。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡總統感謝相關人員守住疫情。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

部桃警報解除！指揮中心7日宣布，衛福部桃園醫院「前進指揮所」任務達成，部桃員工和病人的健保卡的「自主健康管理註記」，自2月7日零時起取消。對此，總統蔡英文表示，「心頭抓乎定」，一定要繼續貫徹防疫措施。

蔡英文在臉書表示，謝謝桃園，這段時間，大家都辛苦了。從部桃專案的醫院清空計畫啟動，以及確診案例曾經到院的最後足跡起算，已經滿14天。部桃全院的2135位員工在隔離期滿後，也全部採檢為陰性，加上醫院環境檢測結果，指揮中心評估，醫院內部持續感染的風險，終於解除了。

她要謝謝，指揮中心和防疫國家隊所有夥伴，尤其是進駐「前進指揮所」的王必勝，再一次為台灣守住了疫情防線。所有配合隔離的醫院員工、病人、家屬，忍受著不便，確保了疫情沒有向外擴散。

蔡總統說，這一段時間，桃園成為全國矚目的焦點，因為桃園市民的團結、堅強，也因為市長鄭文燦帶領市府團隊積極應變，和中央合作無間。一場挑戰，讓大家更清楚桃園為全國承擔起的責任，再一次謝謝全體桃園市民。

農曆新年將至，蔡英文說，桃園傳來好消息，讓大家更能「心頭抓乎定」，但提醒，一定要繼續貫徹防疫措施，才能讓台灣有個好年。

ET快訊
春節連假「天氣最差時間點」出爐　2區雨還會更大
名牌「神級護唇膏」1,200元→750元！　沒搶到會哭
小甜甜公布寶寶性別！　喜迎「米苔目」
墓園幫女兒嗆聲！離開5分鐘「霸凌男被斷手」　爸說話了
女網紅被扯褲摸私處！哀號「手別戳進去」　知名刀療師回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

愛相隨！賴品妤、曾玟學合體發春聯　網友歪樓：發喜帖！ 　

快訊／共軍運8反潛機侵我西南空域　連續16天擾台

潛艦優勢利區域小國　國防院：未來10年印太國家自衛利器

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅令人痛惡

解放軍今起渤海、黃海舉行15天軍演　國防部：嚴密監控

「綠營不動員罷捷也不會過」　林為洲：成敗操之在發動方

快訊／連任5屆！苗栗縣議員徐欽鴻今病逝　享壽65歲

「駭客戰士」演習駭4將官　國防部砸逾1億買軟體自保

黃捷挺過罷免後選立委？　柯文哲嘆氣：這想太多了！

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

搶進投票所挨轟「道德衰落」！黃捷致歉、不認插隊：完全是個誤會

金鐘視帝東區餐廳打工　半夜清奧客嘔吐物：起碼有事做

留任鳳山！黃捷落淚「再服務2年」 3度鞠躬：謝謝正義的鳳山鄉親

柴犬打預防針成「凶暴迅猛龍」　突崩潰怒吼...無辜醫師嚇壞抖2下

黃捷現身鳳山高中！眼布血絲　穿紅衣襪「幸運色開運」

部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

愛相隨！賴品妤、曾玟學合體發春聯　網友歪樓：發喜帖！ 　

快訊／共軍運8反潛機侵我西南空域　連續16天擾台

潛艦優勢利區域小國　國防院：未來10年印太國家自衛利器

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅令人痛惡

解放軍今起渤海、黃海舉行15天軍演　國防部：嚴密監控

「綠營不動員罷捷也不會過」　林為洲：成敗操之在發動方

快訊／連任5屆！苗栗縣議員徐欽鴻今病逝　享壽65歲

「駭客戰士」演習駭4將官　國防部砸逾1億買軟體自保

黃捷挺過罷免後選立委？　柯文哲嘆氣：這想太多了！

富邦勇士創最低得分、首次連敗　許晉哲：教練負最大責任

楊丞琳傳踢館《乘風破浪的姐姐2》！　開心合體陳妍希：見面了

刀療師「網紅愛找」！男女「按摩影片」比對…差別出現了

53歲媽「懷孕堅持要生」超級嗆！　7年後「求幫養」出嫁女兒傻了

【小人物大故事】曾經滿臉痘！東森自然美鄭羽珊誓言拯救像她一樣的人

訊息總用貼圖敷衍回應！6個「分手徵兆」，戀人們請當心

小甜甜公布寶寶性別了！　喜迎「米苔目」…透露老公煩惱這2件事

深夜送餐遇詭異「國小雙胞胎」！開口外送員嚇壞奔逃

丹妮婊姐怨「找水電工像求媽祖」！　工程太小狂被拒…內行揭真相

鯨華巴西雙塔直落三收關坐第二　20日迎例行賽最後一週賽程

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

政治熱門新聞

鳳山罷免黃捷未過　學者曝原因

投票日還拉票　黃捷疑違反選罷法

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

罷免陳柏惟、吳思瑤更難？　黃暐瀚曝2項明確訊息

罷捷失敗　綠營點「2戰犯要負責」

鳳山人合力保住席位！黃捷千字文發聲了

邱毅分析罷捷失敗　直指「趙少康話太多了！」

藍內部民調估差距3萬票　國民黨：高度肯定罷捷團體

罷捷氣氛低迷！徐尚賢喊話「我們沒輸」

「罷捷」創民進黨史上最低得票

快訊／罷捷行動失敗　黃捷留任鳳山

獨／黃捷「插隊投票」被請出！綠衣男被插氣炸

罷捷行動確定失敗！6.5萬鳳山人投下不同意票

她揭高市補選投票率　驚現「挺捷少1.7萬票」　

更多熱門

相關新聞

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

印度北部的北安查爾邦（Uttarakhand，北與中國接壤）7日發生冰川斷裂事件，導致附近一座大壩部分坍塌、部分房屋被沖走，同時間爆發的大規模洪水迫使當地村民緊急撤離。只不過，此事件恐怕已奪走100人至150人的性命。

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

黃捷選立委？柯文哲：這想太多了

黃捷選立委？柯文哲：這想太多了

蔡英文也瘋Clubhouse？　林鶴明：非本人或官方創設

蔡英文也瘋Clubhouse？　林鶴明：非本人或官方創設

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

雞排妹護花使者穿「蔡英文2020飛行夾克」　遭爆未來動向是這個...

關鍵字：

蔡英文部桃醫影音

讀者迴響

熱門新聞

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

疑似性騷目擊者！爆雞排妹被「從屁股中間刷卡」

霸凌鳳山少女！19歲男遭網友私刑打斷右手

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰

獨／捕獲金鐘視帝東區餐廳打工

快訊／凌晨01:36突一震！北部搖晃至少20秒　國家警報狂響

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

翁立友有救了？正妹師揭翻身2關鍵

基隆警勾結車手A錢　又被起底偷吃新婚護理師

19歲霸凌男遭私刑「斷右手」！掌摑踩頭丟包醫院門口

SBL球星完事後對話全曝光　正妹控：你把我當砲友？

知名刀療師性騷擾！Youtuber被「扯褲摸私處」

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

傳產公司待12年！「年終發了」金額逼哭他

更多

最夯影音

更多
孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」

孫德榮指雞排妹：踩別人屍體往上爬　重話轟「不該有的垃圾別讓她進來」
拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

拖到下班時間..雞排妹：薪水我可以給你　豪記「要記者幫忙請她出去」全場大爆氣

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

翁立友記者會搬媽媽、夢想..網揭「4大敗筆」　雞排妹遭拒門外：豪記影片為什麼不拿出來

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

許效舜組「50人律師團」：每個人都該被保護！　衰捲雞排妹風波…喊話網友「要付出代價」

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

翁立友一出記者會就逃！激怒雞排妹　深夜爆氣：不敢跟我面對面，你還跑

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面