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6死慘案！台江大道「開到飛起來」...地方大老吐真心話：市府要改

▲台南市議長郭信良指出，因防疫台南柳營代天院停辦跨年活動，但議會閉幕的燈會菁華展花燈已運至代天院，期待這些花燈也能帶給溪北民眾愉快視覺饗宴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、邱茀濱／綜合報導

台南市安南區台江大道昨（1）日深夜發生重大車禍事故，共造成6死、1犬身亡的慘劇。對此，台南市議會議長郭信良相當不捨表示，他知道該路段路面設計有問題，行車經過容易失控，過去也有市民反映過，不解市府為何遲遲不改善，並直言相關單位不應諉過，應切實改進。

據《自由時報》報導，身為台南人的郭信良得知消息後相當痛心，並指出他知道該路段設計有問題，地方民眾多次向他反映後，服務處也向相關單位申訴，但都沒下文。

報導說，儘管這些年輕人車速過快，但在地人都知道開車經過該路段時會有彈跳的感覺，不知道為何市府不予改善，如今帶走6條人命，他呼籲相關單位不應諉過，應該勇敢承擔責任，好好檢討、改進，不要再生發類似事件。

據悉，台南市安南區台江大道二段1日深夜11時54分許，一名王姓男子涉嫌無照駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛時，疑似車速過快、車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，車上六人當場無生命跡象，經送安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院搶救無效，6人均宣告不治死亡。

檢察官2日下午4時許前往台南市立殯儀館進行司法相驗，經會同法醫相驗完成，並指出6人死因大都是頸椎斷裂與氣血胸，除其中1名家屬對於事故現場的路面設計高低落差太大提出質疑以外，其餘家屬都無意見。相關案情會進一步調查釐清中。

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