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民進黨台南市黨部賀新年！　發放小英總統春聯福袋

▲民主進步黨台南市黨部27日起，發送蔡英文總統、賴清德副總統牛年春聯及象徵一元復始的1元福袋，歡迎民眾至市黨部索取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民主進步黨台南市黨部27日起，發送蔡英文總統、賴清德副總統牛年春聯及象徵一元復始的1元福袋，歡迎民眾至市黨部索取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民主進步黨台南市黨部27日起，發送蔡英文總統、賴清德副總統2021辛丑牛年的春聯及象徵一元復始的1元福袋，歡迎民眾至市黨部索取。

今年總統府春聯「牛轉乾坤」，由總統蔡英文與副總統賴清德共同署名，祝福國人新年一切順利。市黨部今起開放黨員及民眾索取春聯及福袋，轉達蔡英文總統、賴清德副總統對市民朋友的祝福。

市黨部主委潘新傳表示，蔡英文主席特別請台南市黨部代表總統向鄉親賀年，今特別邀請黨部執評委及全體黨工共同向市民朋友祝賀，執行委員余柷青、評議委員方顯忠以及全體黨工齊聲祝大家新年快樂，牛轉乾坤。

潘新傳表示，今年春聯「牛轉乾坤」取自「扭轉」諧音，由於今年台灣面臨疫情挑戰，各行各業都面臨衝擊，國人團結抗疫度過難關，希望在嶄新一年為國人帶來好運與平安。一元福袋設計精美，印上水牛圖案主視覺，象徵堅韌、旺盛、共生共榮精神，福袋展開後，還能看到水牛媽媽與小水牛相望的圖像，增添家庭圓滿之意。

市黨部執行長蔡麗青表示，春聯和福袋即日起開始發放，歡迎黨員同志及民眾至市黨部索取，數量有限發完為止。台南黨部地址：台南市南區中華西路一段137巷103號；新營黨部地址：台南市新營區民治東路29號。

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