「牛好日子」新北牛年推三語春聯　侯友宜端「牛春」福袋拜年

記者羅婉庭／新北報導

為慶祝2021辛丑牛年到來，新北市長侯友宜28日向403萬市民拜年，更親自介紹「牛好日子」春聯、福袋設計。侯友宜表示，大家一起揮別金鼠年，牛轉好日子、有好日子、New好日子、Happy牛year、犇向幸福。此外，春節期間新北市大型宗教活動皆已取消，侯友宜僅前往參拜，不會發福袋。

▲侯友宜公佈新北市春聯、福袋設計。（圖／記者羅婉庭攝）

至於春聯設計小巧思，侯友宜親自說明，這張春聯「牛好日子」可國台英三語發音，國語的「牛好日子」，祝福大家牛年諸事平安順心，同時也是「扭好日子」，希望可以扭轉運勢，讓牛年回到正軌。

侯友宜說，牛發音似New，春聯中巧妙地將牛與New字結合，期許市民每天都是嶄新的「New好日子」；此外，還有個牛尾巴藏在子字裡面，外加「牛」跟「有」的台語發音相似，也就是祝福市民朋友從牛年頭到牛年尾，每天都是好日子。

喜氣福袋「牛春」也正式曝光，侯友宜說，福袋外袋充滿乳牛紋路，象徵牛年事事「乳」（如）意，內卡正面有隻充滿衝勁的喜氣紫牛，身上裝飾著剪紙「春」字，「牛春」用台語來唸就是「有剩」，象徵年年有餘，有歡喜豐收的一年。

此外，為避免人潮聚集，新北首創數位拜年彩蛋機，結合科技讓侯市長透過彩蛋機向民眾拜年，還可以兌換防疫口罩套、交通卡等，活動即日起至3月7日止，每日限量100份，共計3000份永續小物，於市府大廳示範未來防疫零接觸、數位拜年與市政宣導的新趨勢。

新北市政府秘書處說明，今年春聯是由新北書法家許志芳與臺藝大聯合創作，臺藝大也是市府大廳春節佈置的設計團隊。即日起，民眾可於市府1樓西側服務台(週一至週五8:30~18:00)及新北市29個區公所索取春聯，提醒大家，排隊領取的時候要做好防疫措施，戴口罩、保持社交距離、配合量體溫。

▲新北市長侯友宜祝福市民從牛年頭到牛年尾，每天都「有好日子」。（圖／新北市府提供）