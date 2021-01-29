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趙天麟推「捍疆春聯」　軍事搭上吉祥話創意宣揚國防戰力

▲▼「捍疆衛土、昂首闊步」2021年捍疆春聯發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟舉辦「捍疆衛土、昂首闊步」2021年捍疆春聯發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

隨著年節腳步漸近，民意代表們紛紛推出各具特色的應景小物，民進黨立委趙天麟29日發布史上首次以軍事作為主題的「捍疆春聯」，展現國防海巡捍衛疆土的實力與氣勢，希望讓國人在過年過節的同時，一起體會台灣國防戰力的提升，並期待台美關係持續深化、國防自主政策加速發展。

趙天麟29日上午於立法院舉辦「捍疆衛土、昂首闊步」2021年捍疆春聯發布記者會，並於現場將春聯贈予國防部政戰局少將副局長劉慶斌、海巡署艦隊分署分署長謝慶欽等人。

▲▼「捍疆衛土、昂首闊步」2021年捍疆春聯發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙天麟發起推出「2021年捍疆春聯」。（圖／記者屠惠剛攝）

負責操刀繪製的美術設計師李俐蓁表示，過去未曾想像過將軍事武器結合春聯的主題，能參與這次的製作讓她覺得十分新鮮，在與發想人趙天麟多次討論後，嘗試運用率性的速寫筆觸來描繪武器的神態，並將傳統長形春聯改以方形（斗方）格式呈現，製作出一系列不同軍種的新型國防武器，讓主題性能更加凸顯，包括M1A2T、F16V、塔江艦以及安平艦等。

李俐蓁也提到，為了更貼近軍事主題，每一款的春節賀詞都與各軍種聯結，例如「金好坦極」是以台語諧音「好賺錢」置入陸軍坦克的詞彙，「泰康翔和」是將原文的「祥」改以空軍戰機翱「翔」的意境，「艦功立業」則是將原文的「建」以海軍船「艦」取代，而「巡‧力‧凝」是將海「巡」的字詞結合廣告標語。

李俐蓁說，希望此次的捍疆春聯設計，讓滿滿的軍事氣氛為民眾趨吉避凶、祝賀家園和平。

▲▼「捍疆衛土、昂首闊步」2021年捍疆春聯發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

趙天麟表示，近兩年台美關係緊密，美國對台軍售案達到前所未有的規模，包含F-16V、M-Q9無人機以及M1-A2T坦克等重大項目與關鍵技術。此外，由總統蔡英文宣示的國艦國造計畫，近期也逐漸成形，例如海軍塔江艦、海巡署600噸級首艘安平艦，陸續加入海洋防衛的陣容，讓國人對於台灣現有國防能量更具信心。

趙天麟強調，他特別規劃發起史上首次以軍事作為主題的「捍疆春聯」，以展現國防海巡捍衛疆土的實力與氣勢，也希望藉由春聯的設計，讓國人在過年過節的同時，一起體會台灣國防戰力的提升，期待台美關係持續深化、國防自主政策加速發展。

劉慶斌表示，由趙天麟及李俐蓁共同發想討論後設計以軍事風格為主題的捍疆春聯，充分展現國軍與海巡官兵，以新式武器裝備捍衛疆土的實力與氣勢更是感覺到特別的具有意義，也要呼籲我們的國人持續支持國防，愛護國軍給我們更多的鼓勵讓國軍更加精益求精。

謝慶欽則說，政府在2018到2027年的10年間，投資426億打造141艘海巡艦艇，除了增加我國就業機會與造船產業國際競爭力，也協助海巡繼續厚植海域巡防能量，海巡一定會繼續維護我國海洋權益，確保民眾生命財產安全。

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